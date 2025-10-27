Depremden sonra yeni yuvalarına kavuştular! 'Biz o gece kıyamet koptu sandık'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da binlerce bina yerle bir olmuştu. Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde depreme yakalanan Kader Yürek ve ailesi, evlerinin yıkılmasının ardından geçici yaşam merkezlerinde kalmaya başladılar. Asrın felaketi sonrası kısa sürede başlayan ihya ve inşa çalışmaları kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konutların inşaatına başlanmıştı. Asrın felaketinin ardından inşa edilen konutların anahtar teslimleri yapılmaya devam ediyor. Depremden sonra 2,5 yıl konteynerde yaşayan Yürek ailesi, 8'inci kura çekimiyle evinin anahtarını teslim aldı. Evlerinin anahtarını teslim alır almaz yeni yuvalarına yerleşen Yürek ailesi, sıcak yuvalarında yaşamaya başladılar. Soğuk kış günlerini ailesiyle birlikte yeni yuvasında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşayan Kader Yürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve yetkililere teşekkürlerini dile getirerek, "Evim hayallerimizden bile daha güzel" dedi.

"BİZ O GECE KIYAMET KOPTUĞUNU SANDIK"

TOKİ tarafından inşa edilen yeni yuvasının hayallerindekinden bile güzel olduğunu ifade eden Kader Yürek, "Depremde evimiz direkt yıkıldı. Hiçbir şey hissetmedik ve farkında değildik. Biz o gece kıyamet koptuğunu sandık. Depremden çıktıktan sonra akrabalarımızı aramaya başladık. Sabahın ilk ışıklarında köye taşındık. Birkaç gün köyde kaldıktan sonra konteyner kentte yerleştik. Çadır kentten sonra tekrar konteyner kente yerleştik, şimdi evimdeyim ve çok mutluyum. Evim hayallerimizden bile daha güzel. Depremden 2 buçuk yıl sonra evimize geçmek, çocuklarımızı büyütmek, çocuklarımıza eğitim vermek ve sonunda her şeye ulaştık. Evimize yerleştik ve eksiklerimizi tamamladık. Çocuklarımızın her birine oda yaptık. Onlar rahat şekilde ders çalışabiliyorlar. Burada çok güzel yaşam alanlarımız, okullarımız ve parklarımız var. Çocuklarımız gözümüzün önünde oynadıklarını görüyoruz, istediğimiz zaman çıkarabiliyoruz. Biz 5 kişilik bir aileyiz. Bir kızım ve 2 oğlum var. Kızım 4'üncü sınıfa ve oğlum özel eğitim 2'nci sınıfa gidiyor. 1,5 yaşında oğlum var. Konteynerde yağmur yağdığında korkuyordum, konteyner geçirecek mi diye endişeleniyordum. Her yağmur ve fırtına olduğunda konteyner sallanıyordu, şu an sıcak yuvamızdayız. Çocuklarımız istediği odada gezebiliyor. Evimiz yağmur ve fırtına da konteyner gibi sallanmıyor. Geçen yıla göre daha rahat bir kış geçireceğiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun ve başımızdan eksik etmesin. Her şeyin en güzeli yapılmış, yaparsa devletimiz yapar" ifadelerini kullandı.