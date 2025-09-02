Menü Kapat
TGRT Haber
31°
Yaşam
Editor
Editor
 Suat Vilgen

Dilara ismi Almanya'da gençlerin jargonuna girdi! Anlamı hiç de hoş değil

Almanya’da gençler arasında kullanılan yeni bir jargon kelimesi gündeme oturdu. ‘Dilara’ adı, olumsuz bir imajı çağrıştıran anlamıyla sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Dilara ismi Almanya'da gençlerin jargonuna girdi! Anlamı hiç de hoş değil
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
02.09.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
02.09.2025
saat ikonu 13:17

Almanya’da yaşayan Türk influencer Nur Mar, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda dikkat çekici bir bilgiyi gündeme taşıdı. Mar’ın aktardığına göre, Almanya’da Z kuşağı gençler arasında “Dilara” kelimesi artık bir jargon ifadesi olarak kullanılıyor. Bu kelime, “zenginlerden ve pahalı arabalardan etkilenen kız” anlamına geliyor.

GENÇLERİN ARASINDA YAYILAN KULLANIM

Paylaşımda, gençler arasında kullanılan bir örneğe de yer verildi: “O tam bir Dilara, yeter ki adamın pahalı bir arabası olsun. Onu nargile bara götürsün.” Bu cümle, ismin gençler arasında nasıl olumsuz bir çağrışımla kullanıldığını gözler önüne seriyor.

ALMANCA'DA BENZER KELİME VAR

Aslında Almanca’da da benzer bir anlamı karşılayan bir kelime mevcut: “Material Girl” veya gençlerin tabiriyle “Gold Digger.” Ancak son dönemde bu anlama karşılık Türkçe’den türeyen “Dilara”nın kullanılmaya başlanması dikkat çekiyor.

TÜRK NÜFUSUNUN ETKİSİ

Uzmanlara göre bu dil geçişinde Almanya’daki Türk nüfusunun fazlalığı etkili. Almanya’da yaşayan milyonlarca Türk kökenli göçmen, kendi kültür ve dil unsurlarını gündelik hayata taşırken, gençler arasında da bu tür kelimelerin yayılmasına aracılık ediyor.

TGRT Haber
