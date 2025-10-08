Menü Kapat
Diyarbakır annelerinden Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür

Diyarbakır anneleri, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" ifadelerini sevinçle karşıladı.

Diyarbakır annelerinden Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür
'da 3 Eylül 2019'da eski İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. lideri 'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada; "Farklı saik ve sebeplerle aldanıp kandırılan, fakat suça karışmamış, silahlı bir eylemde bulunmamış kim varsa gelip ailesiyle kucaklaşmalıdır" ifadelerini aileler sevinçle karşıladı. Aileler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür etti.

Diyarbakır annelerinden Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür

"SİLAHLARI BIRAKIN, GELİN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE TESLİM OLUN"

Mehmet Aydın'ın babası Nihat Aydın, 7 yıldır yalnız kendi evlatları için değil Türkiye'deki bütün gençler, tüm evlatlar için burada nöbet tuttuklarını söyledi. Aydın, "Gözyaşı dökülmesin, evlatlar ölmesin, kan akmasın, kardeş kardeşi öldürmesin istiyoruz. Askerimiz de bizim, polisimiz de bizim, dağa çıkan evlatlarımız da bizimdir. Hepimiz için mücadele ediyoruz. Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Her konuşmasında sizleri dile getiriyor. Silahları bırakın, gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Zaten tutuklama yok gelen birkaç arkadaşınız oldu, ifadeleri alındıktan sonra herkes ailesine kavuştu. Evlatlarımıza çağrımız budur gelin, silahları bırakın, artık silah size yakışmıyor. Anneler, babalar hepimiz sizi bekliyoruz. Herkes elini vicdanına koysun. Görüyorsunuz, İsrail dost değildir. Müslümanların düşmanıdır. Gazze'de, Suriye'de birçok masum çocuğu, kadını öldürdü. İnanın, fırsatını bulursa aynısını Türkiye'de, Güneydoğu'da da yapabilir. Biz de diyoruz ki artık bunlara karşı birlik olalım, beraber olalım, kardeş olalım tek bayrak, tek devlet diyelim" şeklinde konuştu.

Diyarbakır annelerinden Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür

"SİLAHLARINI ATIN AİLELERİNİZE DÖNÜN"

Mehmet Tokay'ın annesi Sadiye Tokay ise 7 yıldır burada evlat mücadelesi verdiklerini söyledi. Tokay, "Benim oğlum 15 yıldır benden uzakta, bağrımdan kopardılar. Ben buradan bütün çocuklara sesleniyorum. Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Gelin sıcak yuvanıza, anne ve babanızın yanına dönün bu hasretlik bitsin. Yeter artık biz burada çok zorluk çekiyoruz. Silahlarını atın ailelerinize dönün. Gelin sizi bekliyoruz her zaman kucağımız, kapımız size açıktır" dedi.

Diyarbakır annelerinden Devlet Bahçeli'ye dua ve teşekkür

"İNŞALLAH ALLAH'IN İZNİYLE BÜTÜN ÇOCUKLAR GELİR"

Bir diğer anne Ayten Elhaman da oğlu Bayram için 7 yıldır eski HDP il binası önünde evlat nöbeti tuttuğunu söyledi. Elhaman, "Cumhurbaşkanımızdan, Bahçeli'den Allah razı olsun. Diyor ya, bütün çocuklar gelsin, teslim olsun. Terörsüz Türkiye'yi destekliyoruz biz de. Biz anneler burada hasretle bekliyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle bütün çocuklar gelir. Buradan oğluma sesleniyorum. Beni duyuyorsa, görüyorsa, Bayram oğlum gel teslim ol. İnşallah hiçbir ceza da almayacaksın. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle bütün evlatlar gelecek, kavuşacağız. Biz annelerde bu hasretlik bitsin. Ya zafer ya ölüm dedik. İnşallah hiçbiri ölmeden kavuşacağız çocuklarımıza. Bekliyoruz, hasretle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

