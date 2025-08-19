Diyarbakır'da korkunç olay! Taksiden inen eşini öldürüp intihar etti!

Kan donduran olay Diyarbakır'da yaşandı. Taksiden inen 24 yaşındaki Nazlı Demir bir anda eşi Kemal Demir'in silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sırasında seken kurşunlardan biri de taksi şoförüne isabet etti. Olayın ardından cani adam bu kez tabancasının namlusunu kendisine doğrultup tetiği çekti.

GENÇ KADINDAN ACI HABER

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralıdan Nazlı Demir ve boşanma aşamasındaki eşi Kemal Demir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.