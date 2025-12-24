Menü Kapat
14°
DSİ 1389 personel alımı kura çekimi hangi tarihte ne zaman?

Devlet Su İşleri DSİ 1389 personel alımı ile ilgili süreç adaylar tarafından merakla izleniyor. 2025 yılında DSİ’nin 1389 personel alımı için başvurular 17 ile 21 Kasım tarihleri arasında kabul edildi. Başvuruda bulunan adaylar noter huzurunda yapılacak kura çekimi ile sonuç tarihlerini sorguluyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
24.12.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
24.12.2025
saat ikonu 18:24

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü () tarafından İŞKUR aracılığıyla duyurulan 1.389 işçi alımı, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adayların gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kura ile seçilecek 1.305 işçi ve sınavla alınacak 84 personel için gözler, takvimi ve sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi.

DSİ İŞÇİ ALIM KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Doğrudan kurasıyla 1.305 adet sürekli işçi kadrosuna yapılacak alımda, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyulacak.

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayının 4 (dört) katı kadar da yedek aday 02 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura sonucuna göre belirlenecek.

DSİ İŞÇİ ALIMI KADRO BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

DSİ Genel Müdürlüğünde edilecek personellerin 1305'i noter kurası ile 84'ü ise sınav ile seçilecek.

Noter kurası ile alınacak 1305 işçinin branş dağılımı:

  • 210 usta yardımcısı
  • 154 aşçı yardımcısı
  • 154 şoför
  • 140 düz işçi
  • 116 bakımcı-yağcı
  • 105 sürveyan
  • 69 sondaj işçisi
  • 66 treyler operatör yardımcısı
  • 64 laborant yardımcısı
  • 59 teknisyen
  • 58 topoğraf
  • 44 bekçi,
  • 19 su dağıtım teknisyeni
  • 15 akaryakıtçı
  • 13 hidrolog yardımcısı
  • 7 jeofizik teknisyeni
  • 5 alet operatörü
  • 2 teknik ressam
  • 2 pompaj istasyonu operatörü
  • 1 döşemeci yardımcısı
  • 1 fotoğrafçı
  • 1 kompresör operatörü
  • Yazılı, sözlü ve uygulama sınavı ile alınacaklar:
  • 84 operatör
