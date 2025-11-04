Enerji içecekleri ölüme sebep oluyor! Uzman isim açıkladı: Aileler dikkat etsin

İzmir'de enerji içeceğiyle birlikte alkol aldıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisinin ölümü, enerji içeceklerinin sağlığa olumsuz etkilerini yeniden gündeme getirdi. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan enerji içeceklerinin ciddi kalp ve damar sorunlarına yol açtığı görülüyor. İzmir'de 16 yaşındaki Alp Sirek, arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için bir mekana geldi. Öncesinde sahilden aldığı alkol ve enerji içeceğini karıştırıp içtikten sonra mekana gitti. Mekanda fenalaşan Alp Sirek, arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç çocuk, dün kılınan cenaze namazının ardından mezarlığa defnedildi. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Doksöz," Enerji içeceklerinin neyle içildiğinden ziyade, aslında hiç tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarı yapmak gerekiyor" ifadelerini kullandı.