Esenler’de otomobil alev aldı, 5 kişi yaralandı

Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda, Edirne istikametinde saat 01.30 sularında korkunç bir kaza meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 FCV 607 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak durabildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araca çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. “Bir anda patlama gibi bir ses duyduk, araç alevler içindeydi,” diye anlattı bir görgü tanığı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri, yola savrulan yaralılara anında müdahale ederek 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Polis, yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yangında hurdaya dönen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.