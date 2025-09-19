Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ali Osman Polat

Esenler’de otomobil alev aldı, 5 kişi yaralandı

İstanbul Esenler’de TEM Bağlantı Yolu’nda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı, takla attı ve alev topuna döndü! 5 kişi yola savrularak yaralandı, vatandaşlar yardıma koştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Esenler’de otomobil alev aldı, 5 kişi yaralandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 04:33
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 04:33

Esenler TEM Bağlantı Yolu’nda, istikametinde saat 01.30 sularında korkunç bir meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 FCV 607 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç takla atarak durabildi. Kazada otomobildeki 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araca çevredeki vatandaşlar hemen müdahale etti. “Bir anda patlama gibi bir ses duyduk, araç alevler içindeydi,” diye anlattı bir görgü tanığı.

Esenler’de otomobil alev aldı, 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alev topuna dönen otomobili kısa sürede söndürdü. Sağlık ekipleri, yola savrulan yaralılara anında müdahale ederek 5 kişiyi çevre hastanelere kaldırdı. Polis, yolu kapatarak güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Esenler’de otomobil alev aldı, 5 kişi yaralandı

Yangında hurdaya dönen otomobil, çekiciyle otoparka götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden açıldı. Polis ekipleri, kazanın nedenini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kartal sahilinde zincirleme kaza: Yaralılar var
ETİKETLER
#Yaşam
#yangın
#kaza
#yaralı
#edirne
#Tem Bağlantı Yolu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.