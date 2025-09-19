Menü Kapat
Kartal sahilinde zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul'un Kartal ilçesinde sahil yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ekipler olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 03:14
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 03:24

'da sahil yolunda meydana gelen sonucu ortalık karıştı.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, KAZADAN KAÇAMADI

Kaza saat 00.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametinde seyreden 34 EPL 949 plakalı otomobil, önündeki aracın ani fren yapması sonucu sağa doğru manevra yaptı. Manevra yapan otomobil, yan tarafında seyreden ve duran araçlara çarpınca zincirleme kaza oluştu.

Kartal sahilinde zincirleme kaza: Yaralılar var

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kartal sahilinde zincirleme kaza: Yaralılar var

BÖLGEDE LPG ALARMI

Kazaya karışan araçlardan birinin LGP'li olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolda önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

