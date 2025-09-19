Kartal sahilinde zincirleme kaza: Yaralılar var

İstanbul Kartal'da sahil yolunda meydana gelen trafik kazası sonucu ortalık karıştı.

ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPTI, KAZADAN KAÇAMADI

Kaza saat 00.00 sıralarında Kartal Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Pendik istikametinde seyreden 34 EPL 949 plakalı otomobil, önündeki aracın ani fren yapması sonucu sağa doğru manevra yaptı. Manevra yapan otomobil, yan tarafında seyreden ve duran araçlara çarpınca zincirleme kaza oluştu.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI

Araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BÖLGEDE LPG ALARMI

Kazaya karışan araçlardan birinin LGP'li olması nedeniyle itfaiye ve polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek yolda önlem aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.