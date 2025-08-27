Eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Mahalleliyi sokağa döken vahşet

İncirli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşında Sevgi Yandık, 31 yaşındaki eski eşi Doğan Ş. arasında tartışma çıktı. Cani, genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

HASTANE ÖNÜNDE FENALIK GEÇİRDİLER

Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirirken, polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı. Olayın şüphelisi 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yürütüyor.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın ardından Sevgi Yandık'ın yakınları ve mahalleli, ikamet ettiği sokağa akın etti. Hem mahalle hem de hastane önünde çığlıkların ve ağıtların yaşandığı anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.