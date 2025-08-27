Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Mahalleliyi sokağa döken vahşet

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Sevgi Yandık, eski eşi tarafından korkunç şekilde katledildi. Cani teslim olurken, yaşanan vahşet genç kadının yaşadığı mahalleyi ayağı kaldırdı. Yüzlerce vatandaş sokağa döküldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.08.2025
saat ikonu 12:40
|
GÜNCELLEME:
27.08.2025
saat ikonu 12:44

İncirli Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, 27 yaşında Sevgi Yandık, 31 yaşındaki eski eşi Doğan Ş. arasında tartışma çıktı. Cani, genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Mahalleliyi sokağa döken vahşet

HASTANE ÖNÜNDE FENALIK GEÇİRDİLER

Genç kadının yakınları hastane önünde fenalık geçirirken, polis ekiplerince sakinleştirilen kalabalık bir süre sonra dağıldı. Olayın şüphelisi 8 sabıka kaydı olan Doğan Ş. Merinos Polis Merkezi Amirliğine teslim olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği yürütüyor.

Eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Mahalleliyi sokağa döken vahşet

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olayın ardından Sevgi Yandık'ın yakınları ve mahalleli, ikamet ettiği sokağa akın etti. Hem mahalle hem de hastane önünde çığlıkların ve ağıtların yaşandığı anlar saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.

Eşi tarafından korkunç şekilde katledildi! Mahalleliyi sokağa döken vahşet
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Afganistan'da feci kaza! Devrilen otobüsteki onlarca kişi öldü
Mardin'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Bursa'da kadın cinayeti: 27 yaşındaki Sevgi Yandık'i eski eşi öldürdü
ETİKETLER
#Kıbrıs - Cinayet - Öldürmek - Aile Içi Şiddet - Polis - Tesis
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.