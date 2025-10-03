Eski eşinin evine gitti, bacağından vuruldu!

Kocaeli'de gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; 41 yaşındaki C.İ., sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın detaylarına ulaşıldı. C.İ.'nin boşandığı eski eşinin evine geldiği ve ikili arasında kapının önünde tartışma çıktığı belirlendi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Tartışmaya dahil olan kadının erkek kardeşi C.Ö.'nün eski eniştesi C.İ.'ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi. C.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.