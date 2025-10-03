Eski eşinin evine gitti, bacağından vuruldu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kocaeli'de gece saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda; 41 yaşındaki C.İ., sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu bacaklarından yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu olayın detaylarına ulaşıldı. C.İ.'nin boşandığı eski eşinin evine geldiği ve ikili arasında kapının önünde tartışma çıktığı belirlendi.
Tartışmaya dahil olan kadının erkek kardeşi C.Ö.'nün eski eniştesi C.İ.'ye tabancayla ateş ettiği tespit edildi. C.Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.