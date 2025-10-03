Gece mahalleli kavga sesiyle uyandı! Genç kadın babasına saldıran adamı dövdü

İstanbul'da iki şahıs arasında çıkan kavga bütün mahalleyi uyandırdı! Kavga sebebi henüz bilinmezken şahıslardan birinin alkollü olduğu öğrenildi. Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde çıkan kavgada iddiaya göre, alkollü bir şahıs diğer şahsın evine gitti. Kavgaya karışan şahıslardan birinin kızı ise babasına saldıran adamı darp etti. Genç kadın daha sonra saldırgan şahısın telefonunu yerden alarak fırlattı. Kavgayı gören vatandaşlar müdahale edip kavga sonlandırılırken yaralılar hastaneye kaldırılırdı. Kavga anı, saniye saniye bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.