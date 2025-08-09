Esnaftan sıcak havalara hortumlu çözüm! Her yerlerini yıkıyorlar

Bayburt'ya yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Osman Demirhan, ocak başında yüksek sıcaklık altında çalışmakta zorlanınca dükkânının önüne yaptırdıkları hayrat çeşmesine hortum bağlayıp, kendini yıkamaya başladı.

Gün içinde fırsat buldukça kendini yıkayan Demirhan, bu şekilde serinlediğini dile getirdi.

ÇALIŞANLARDA BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Demirhan'ın çalışanı Haktan Bayram da sıcaktan etkilenenler arasında yer aldı. Sipariş götürdüğü sırada bunalan Bayram, hortumla başını yıkayıp, gövdesini ıslatarak ferahladı.

"KIŞI ÖZLEDİK"

Restoran çalışanı Bayram, kış mevsimini özlediklerini söyleyerek, "Sıcağın başındayız, ateşin başındayız. Hava bu yıl çok sıcak. Bunalıyoruz, terliyoruz. En az 3-4 kere kafamızı yıkıyoruz. ün boyunca caddeyi yıkıyorum hava serinlesin diye ama hiç serinlemiyor. Az önce saçlarımı yıkadım, hemen kurudu. Bu sıcaklar bitsin, Bayburt kış memleketi, kışı özledik" ifadelerini kullandı.

"BU SENE HİÇ OLMADIĞI KADAR SICAK"

Sıcaklar karşısında zorluk yaşadıklarını belirten Bayram, "Çok sıcak, bayağı bir nem var. Sıcağın altında çalışıyoruz.

Bu sene hiç olmadığı kadar sıcak. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"GÜNDE 3-4 DEFA YIKANIYORUZ"

Çok sıcak ve nemli bir havada çalıştıklarını söyleyen Demirhan, "Havaların ilk defa bu kadar sıcak olduğunu gördüm. Mutfakta çalışıyorum, serinlemek amacıyla çeşmede günde 3-4 sefer yıkanıyoruz.

O da fayda etmiyor, 5 dakikada kuruyoruz. İnşallah bu sıcaklar böyle devam etmez" şeklinde konuştu.