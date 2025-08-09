Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
30°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Merve Yaz

Esnaftan sıcak havalara hortumlu çözüm! Her yerlerini yıkıyorlar

Bayburt'ta kavurucu sıcaklardan bunalan lokanta esnafı serinlemek için bütün vücutlarını hortumla ıslatırken sıcak havada kıyafetlerinin yaklaşık 5 dakika içinde kuruduğunu söyledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
09.08.2025
saat ikonu 11:52
|
GÜNCELLEME:
09.08.2025
saat ikonu 11:52

'ya yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor. Kent merkezinde lokanta işletmeciliği yapan Osman Demirhan, ocak başında yüksek sıcaklık altında çalışmakta zorlanınca dükkânının önüne yaptırdıkları hayrat çeşmesine bağlayıp, kendini yıkamaya başladı.

Gün içinde fırsat buldukça kendini yıkayan Demirhan, bu şekilde serinlediğini dile getirdi.

Esnaftan sıcak havalara hortumlu çözüm! Her yerlerini yıkıyorlar

ÇALIŞANLARDA BU YÖNTEMİ KULLANIYOR

Demirhan'ın çalışanı Haktan Bayram da sıcaktan etkilenenler arasında yer aldı. Sipariş götürdüğü sırada bunalan Bayram, hortumla başını yıkayıp, gövdesini ıslatarak ferahladı.

Esnaftan sıcak havalara hortumlu çözüm! Her yerlerini yıkıyorlar

"KIŞI ÖZLEDİK"

Restoran çalışanı Bayram, kış mevsimini özlediklerini söyleyerek, "Sıcağın başındayız, ateşin başındayız. Hava bu yıl çok sıcak. Bunalıyoruz, terliyoruz. En az 3-4 kere kafamızı yıkıyoruz. ün boyunca caddeyi yıkıyorum hava serinlesin diye ama hiç serinlemiyor. Az önce saçlarımı yıkadım, hemen kurudu. Bu sıcaklar bitsin, Bayburt kış memleketi, kışı özledik" ifadelerini kullandı.

Esnaftan sıcak havalara hortumlu çözüm! Her yerlerini yıkıyorlar

"BU SENE HİÇ OLMADIĞI KADAR SICAK"

Sıcaklar karşısında zorluk yaşadıklarını belirten Bayram, "Çok sıcak, bayağı bir nem var. Sıcağın altında çalışıyoruz.

Bu sene hiç olmadığı kadar sıcak. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.

"GÜNDE 3-4 DEFA YIKANIYORUZ"

Çok sıcak ve nemli bir havada çalıştıklarını söyleyen Demirhan, "Havaların ilk defa bu kadar sıcak olduğunu gördüm. Mutfakta çalışıyorum, serinlemek amacıyla çeşmede günde 3-4 sefer yıkanıyoruz.

O da fayda etmiyor, 5 dakikada kuruyoruz. İnşallah bu sıcaklar böyle devam etmez" şeklinde konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sıcak havalar yalnızca insanları değil köpekleri de vurdu! Fıskiyenin altında serinliyorlar
Aşırı sıcaklara dikkat! Meteoroloji ve uzmanlar uyardı: Bu saatlerde dışarı çıkmayın
ETİKETLER
#aşırı sıcaklar
#sıcak hava
#bayburt
#hortum
#Serinlemenin Yolları
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.