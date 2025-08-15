Evlerinde 179 bin uyuşturucu hap bulundu! İfadesi şoke etti: 'Ucuza buldum, altınları bozdurup aldım'

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri aldıkları ihbar üzerine harekete geçti. Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen A.G., R.B., K.G. ve Y.B.’yi yakalamak için operasyonun düğmesine basıldı. Eş zamanlı operasyonlarda toplamda 179 bin 663 adet uyuşturucu hap, 500 gram esrar ve 39 gram bonzai ele geçirildi.

İFADESİ ŞOKE ETTİ

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden K.G., "Maddeler bana ait, satma amacım yok. Fazla miktarda olma sebebi ise ucuza buldum, altınlarımı bozdurdum satın aldım" dediği öğrenildi. Diğer şüpheliler ise maddelerinin kendilerine ait olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.