TGRT Haber
27°
Yaşam
 Banu İriç

Evlilik desteğiyle gençler aile kurmaya başladı: 'Süreç çok kolaydı'

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurarak evlilik desteği alan gençler nikah kıymaya başladı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş bu fondan faydalanarak evlenen Tuğba ve İsmail Karakuş çiftinin nikahına katıldı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
20:45
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
20:45

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlığın hayata geçirdiği aracılığıyla düğün masraflarını karşılayan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katıldı.

Göktaş, Osmancık ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen törende, tebrik ettiği çifte Türk bayrağı hediye etti.

Evlilik cüzdanını Tuğba ve İsmail'e birlikte veren Göktaş, nikahın insan hayatının en önemli günlerinden olduğunu, gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvurarak evlilik desteği alabileceğini söyledi.

Tuğba ve İsmail çiftinin bu destekten yararlandığını dile getiren Göktaş, bakanlık olarak çiftlerin yanında olduklarını belirterek, "Tuğba ve İsmail'in coşkulu 'evet'ine şahitlik ettik. Evlilik tek taraflı değil, birlikte inşa edilir. Sevgiyle, saygıyla yoğurulur. Hastalıkta, sağlıkta, hayatın her anında birbirinizi bugünü hatırlayarak, aynı saygı ve sevgi çerçevesinde ilerlemenizi temenni ediyorum." dedi.

Bu yılın olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, bakanlık olarak Aile Yılı'nda gençleri desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Törene çiftin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya da katıldı.

EVLİLİK DESTEĞİ BAŞVURU SÜRECİNİ ANLATTILAR

Damat İsmail Karakuş, düğün töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Göktaş'ın nikah törenine katılması nedeniyle mutlu olduklarını söyledi.

Tuğba Karakuş ise Aile ve Gençlik Fonu'ndan zorlanmadan faydalandıklarını, evlenmeyi planlayan herkese tavsiye ettiğini bildirdi.

Başvurunun ardından yaklaşık 3 saatlik bir eğitim aldıklarını, görevlilerin kendilerini gerektiği şekilde yönlendirdiğini ifade eden Karakuş, "Süreç çok kolaydı. Eğitimdeki hocamız da bize çok yardımcı oldu. Herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Gelinin babası Turan Düşünceli de Aile ve Gençlik Fonu desteğiyle çocuklarının bazı ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, destekten ötürü teşekkür etti.

Damadın babası Niyazi Karakuş ise destekten ve Bakan Göktaş'ın nikah törenine katılmasından ötürü mutlu olduğunu vurguladı.

#aile ve gençlik fonu
#çift
#Aile Yılı
#Evlilik Desteği
#Nikah Töreni
#Gönderiniz
#Bakan Mahinur Özdemir Göktaş
#Yaşam
