Fiyatları gören şoke oluyor! İşte kebabın gerçek maliyeti: ‘Ben kâr ediyorum, fazlası haram’

Ekim 28, 2025 12:18
1
Elazığ, Fuat usta, kebap

Elazığlı ünlü kebap ustası, sosyal medyada Kebapçı Fuat Usta adıyla paylaşımlar yaparak, adından söz ettirmeye devam ediyor. Fuat Usta, restoranlardaki fahiş fiyatlara sert tepki gösterdi. Alanya'da bir lahmacun ve pide için 3 kişi bin 600 TL öderken, Elazığ'da aynı kişiler 3 çeşit menüyü sadece 500 TL'ye yedi. Müşterilerden Hüseyin Şahin, Fuat ustanın uygun fiyatlı lezzetlerine şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan, 4 Adana, 4 tavuk şiş, 4 lahmacun, 2 ciğer ya da 2 tane kuşbaşıyı bin liraya veren Fuat Demirbağ, kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor.
 

2
elazığ, fuat usta, kebap

Elazığ'da 17 yıldır restoran işletmeciliği yapan Fuat Demirbağ, uzun yıllardır öğrenciler ve çalışanlar için uygun fiyatlı ve doyurucu menüler sunuyor. Fiyat politikasıyla her zaman halkın yanında olduğunu vurgulayan Fuat usta, son olarak Alanya'daki yüksek fiyatlarla kıyaslandığında dikkat çeken bir fark ortaya koydu.

3
elazığ, fuat usta, kebap

Müşterilerden Hüseyin Şahin, "Alanya'da bir lahmacun ve pide için üç kişi bin 600 TL ödedik. Burada ise üç çeşit menüyü sadece 500 TL'ye yedik. Bana göre, burası hem uygun hem lezzetli" dedi. 

4
elazığ, fuat usta, kebap

Fuat Demirbağ'ın uzun yıllara dayanan deneyimi ve uygun fiyat politikası, özellikle öğrenciler ve çalışanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

5
elazığ, fuat usta, kebap

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan gömlek tartışmasına da değinen Fuat Demirbağ, "Giydiğim gömlek deri tarzı, bana çok hoş geliyordu. Ama sosyal medyada bir baktım ki, çöp poşetine benzetilmiş. Zenginler böyle giydiğinde moda oluyor, Fuat usta giydiğinde çöp poşeti oluyor" ifadelerini kullandı.

6
elazığ, fuat usta, kebap

17 yıldır ailelerin ve öğrencilerin yanında olduğunu ifade eden Demirbağ, "Bilen bilir, bilmeyen kendi bilir. Gelecekte Alanya şubemizi açtığımızda, orada da aynı fiyatlar ve menü olacak. Hani diyorlar ki 'olmaz.' Yahu nasıl olmaz.

7
elazığ, fuat usta, kebap

Gelecekte Alanya şubemizi açtığımızda, orada da aynı fiyatlar ve menü olacak. Hani diyorlar ki 'olmaz.' Yahu nasıl olmaz. Bakın o paketin özelliğini söylüyorum, 4 tane Adana, 4 tane tavuk şiş, 4 tane lahmacun, 2 tane ciğer ya da 2 tane kuşbaşı fiyatı sadece bin TL. Bu adam daha ne yapsın. 

8
elazığ, fuat usta, kebap

Öğrencilere gelince, her zaman ellerinden tutuyorum ve tutmaya da devam edeceğim. Bir Adana kebap, bir tavuk şiş, bir lahmacun yanında da Elazığ Ataşehir şubemizde bu menünün fiyatı 200 TL'dir. Abi, bu adam daha ne yapsın" dedi.

