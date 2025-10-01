Giresun'da evlat vahşeti! Babasını gözünü kırpmadan öldürdü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 47 yaşındaki Sedat A. ile 17 yaşındaki oğlu M.C.A. arasında tartışma çıktı.

BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine M.C.A., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.