17°
Giresun'da evlat vahşeti! Babasını gözünü kırpmadan öldürdü

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde 17 yaşındaki bir şahıs, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından cani evlat, polis ekiplerine teslim oldu.

Giresun'da evlat vahşeti! Babasını gözünü kırpmadan öldürdü
'un Şebinkarahisar ilçesinde 47 yaşındaki Sedat A. ile 17 yaşındaki oğlu M.C.A. arasında tartışma çıktı.

Giresun'da evlat vahşeti! Babasını gözünü kırpmadan öldürdü

BABASINA KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine M.C.A., üzerinde taşıdığı ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti. Silah sesleri duyan vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Giresun'da evlat vahşeti! Babasını gözünü kırpmadan öldürdü

POLİS EKİPLERİNE TESLİM OLDU

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.

