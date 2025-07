'Gizli' yeteneğini emekli olduktan sonra keşfetti

35 yıl boyunca esnaflık yapan Ertürk, emekli olduktan sonra yeni bir yeteneğini keşfetti. Resim hakkında herhangi bir eğitim almamış olmasına rağmen, bu dönemde 3 binden fazla eser ortaya koydu.

KENDİNE ÖZGÜ BİR TARZI VAR

Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde yaşayan Gürsel Ertürk, yaptığı çizimlerle ve kendine özgü tarzıyla dikkat çekiyor. Gürsel Ertürk, doğadan portrelere, soyuttan gerçeküstü kompozisyonlara kadar geniş bir yelpazede eserler üretiyor. Her bir çizim, izleyicide hayranlık hissi bırakıyor.

En etkileyici yönü ise tüm bu eserleri tamamen kendi içgüdüleri, gözlemleri ve tutkusu ile ortaya koyması. Ertürk'ün sanatla tanışması bir gün kalem ve kağıtla başladığı yolculuğa dayanıyor. Sanatında özgünlüğü ve doğallığı ön planda tutuyor. Şehit annesi, Seyit Onbaşı, karikatür, manzara çizimleri bulunan Ertürk farklı eserler üretmeyi sevdiğini söylüyor.

KIZININ TEŞVİĞİYLE BAŞLADI

Gürsel Ertürk 35 yıl esnaflık yaptıktan sonra emekli olduğunu ifade ederek "Atölyemiz kentsel dönüşüme uğradı, bırakmak zorunda kaldım. Midemden ağır ameliyat geçirdim. Kızım 6 ay bana baktı. Kızım bana 'Baba of'la kuf'la neden yatıyorsun? Eskiden biz lisedeyken güzel güzel resimlerimizi yapardın' dedi. Kızımdan kalem kağıt istedim. Bir Atatürk resmi yaptım, internete attık, arkası geldi. Epey yoğun çalışmalarım oldu" diyerek kaldığı yerden çizimlerine devam ettiğini söyledi.

3 BİNDEN FAZLA ESER ÜRETTİ

Resim çizmenin kendisine oldukça iyi geldiğini söyleyen Ertürk, "Resim çizmek her şeyi unutturuyor. Hastalığı da unutturuyor, borcu da unutturuyor, her şeyi unutturuyor. Resme odaklanıyorsun, eser çıkınca daha başka oluyor. Basit resimleri 15-20 dakikada çizerim. Zor resimlerle 4-5 saat uğraşırım. Ama bırakmam, çizmeye çalışırım. 10 dakika bile eğitimim yok. Tamamen kendi yeteneğim. 3 binden fazla eser ürettim. Tuval, kara kalem, renkli her çeşit resmim var. Her çeşit resim çizerim" dedi.

Resim branşının çok güzel bir hobi ve sanat olduğunu cümlelerine ekleyen Ertürk, "İnsanların resim yeteneklerini değerlendirmelerini isterim. Ben şu an 63 yaşındayım. 8-10 senedir çizerim. Birinci hobim budur derim. İkinci hobim de balıkçılık" şeklinde konuştu.