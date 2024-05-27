Gül şehrinde koku ve tat şöleni... Ustasından gül şerbeti tarifi
"Gül şehri" olarak da anılan Malatya’nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Darende'de, toplanan çiçeklerin reçele dönüştürülme işlemi başladı.
Malatya’nın tarihi ve turistik ilçelerinden Darende'de gül reçeli mevsimine girildi. Aynı zamanda "gül şehri" olarak da tanımlanan kentte toplanan güller için kazanlar kaynamaya başladı.
Yerel üreticilerden Mesut Yel, pembe ve kırmızı yapılan reçelin kilo fiyatının 200 lira olduğunu ve internet üzerinden de satış yaptıklarını söyledi.
HER GÜLDEN REÇEL OLMUYOR
Gül reçeli üretimine ilişkin genel bilgiler veren Yel, mayıs ayı başında başlayıp eylül ayı sonuna kadar açan yedi veren; kırmızı ve pembe reçellik güllerden üstün kaliteli reçel elde edildiğini belirterek, " Bu güller çok çabuk pişiyor. Renklerini reçele olduğu gibi veriyor ve çok güzel kokuyor. Reçellerin çok ayrı bir rayihası, ayrı tadı, ayrı lezzeti var" dedi.
Her gülden reçel yapılamayacağını ifade eden Yel, "Her gül pişmez. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın pişmemiş fasulye gibi ağzınızda çiğneyip durursunuz. Hiç lezzetli olmazlar. Bu çiçeklerden istediğimiz kadar reçel yapıyoruz, geriye kalan çiçeklerle kendi evimde içeceğimiz gül şerbeti ve kolonya yerine kullanacağımız gül suyu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Gül şerbeti yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Mesut Yel önemli bilgiler verdi.
USTASINDAN GÜL ŞERBETİ TARİFİ
- Gül şerbeti yapmak için çiçekler en yoğun koktuğu sabahın erken saatlerinde güller toplanmalı.
- Toplanan güller saplarından temizlenip yıkadıktan sonra üzerine kaynamış su dökülür ve bu suya biraz da limon tuzu eklenir.
- Gül suyumuz soğuyana kadar bekletilir.
- Soğuduktan sonra bu su süzekle süzülür.
- Elde edilen su şişelere konulup kapatılır.
- İsteğe göre şeker de eklenip soğuk olarak içilir.
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