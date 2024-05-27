Gül şehrinde koku ve tat şöleni... Ustasından gül şerbeti tarifi

27 May 2024 14:35 - Güncelleme : 27 May 2024 14:37

Malatya’nın tarihi ve turistik ilçelerinden Darende'de gül reçeli mevsimine girildi. Aynı zamanda "gül şehri" olarak da tanımlanan kentte toplanan güller için kazanlar kaynamaya başladı.

Yerel üreticilerden Mesut Yel, pembe ve kırmızı yapılan reçelin kilo fiyatının 200 lira olduğunu ve internet üzerinden de satış yaptıklarını söyledi.

HER GÜLDEN REÇEL OLMUYOR

Gül reçeli üretimine ilişkin genel bilgiler veren Yel, mayıs ayı başında başlayıp eylül ayı sonuna kadar açan yedi veren; kırmızı ve pembe reçellik güllerden üstün kaliteli reçel elde edildiğini belirterek, " Bu güller çok çabuk pişiyor. Renklerini reçele olduğu gibi veriyor ve çok güzel kokuyor. Reçellerin çok ayrı bir rayihası, ayrı tadı, ayrı lezzeti var" dedi.

Her gülden reçel yapılamayacağını ifade eden Yel, "Her gül pişmez. Ne kadar kaynatırsanız kaynatın pişmemiş fasulye gibi ağzınızda çiğneyip durursunuz. Hiç lezzetli olmazlar. Bu çiçeklerden istediğimiz kadar reçel yapıyoruz, geriye kalan çiçeklerle kendi evimde içeceğimiz gül şerbeti ve kolonya yerine kullanacağımız gül suyu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Gül şerbeti yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da değinen Mesut Yel önemli bilgiler verdi.

USTASINDAN GÜL ŞERBETİ TARİFİ