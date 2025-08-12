Günlerdir aranan adam çalıştığı iş yerinde ölü bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, çalıştığı çay ocağında ölü bulundu.

Mahmudiye Mahallesi Egemen Sokak'ta bulunan çay ocağında çalışan Berat D'den (40) uzun süre haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek iş yerine gitti.

Kapının kilitli olduğunu gören ailenin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kapısı kırılarak içeri girilen iş yerinde Berat D. hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Berat D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Berat D'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gönderildi.