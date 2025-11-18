Menü Kapat
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 Ceyda Altun

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı: "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın"

Diyarbakır'da bir taksici, arabasında unutulan 230 bin lirayı babasının öğüdüne kulak vererek, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuru ile kendisine ulaşan sahibine teslim etti. Taksi şoförü peçete almak için uzandığı esnada içi para dolu bir poşet gördüğünü ve sahibini arayarak bulduğunu ifade etti.

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
11:11
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
14:55

'ın merkez Kayapınar ilçesinde 15 Kasımda bir müşteri, ticari taksiye bindi. Müşteri, gideceği yere varınca yanında poşette taşıdığı 230 bin lirayı almadan indi. 29 yaşındaki taksi şoförü Barış Öz, müşterisini bıraktıktan sonra fark ettiği parayı, babasından aldığı "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın" nasihatine kulak vererek WhatsApp grupları ve hesabından arabasında unutulan parayı miktarını belirtmeden duyurdu. Müşteri ise yolculuk esnasından taksi şoförünün verdiği sosyal medyası hesabından yola çıkarak parasına ulaştı.

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı: "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın"

SAHİBİNİ SOSYAL MEDYA SAYESİNDE BULDU

Taksi şoförü yaptığı açıklamada, seyir halindeyken müşteri M.K.'yi aldığını, Diyarbakır serbest taksici Instagram hesabından bahsettiğini söyledi. Bahsettiği sosyal medya hesabının iyi ki müşterisinin aklında kaldığını belirten Öz, "75 bölgesinde bir kafeye götürüp bıraktım. O aşamada arkadaş bir poşet bırakmıştı, benimde dikkatimi çekmedi. 10 dakika zaman girdi, biraz hastalanmıştım peçete almaya çalıştım. Baktım arabada poşet gördüm. Poşeti açtığımda içinde yüklü bir miktarda para var. İlk önce dokunmak istemedim sonra ne olur ne olmaz diye parayı saymak istedim. Desteler halinde 10 bin olarak 23 deste vardı" dedi.

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı: "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın"

"ŞAHSI, FOTOĞRAF VE PARA MİKTARIYLA TEYİT ETTİM"

Paranın miktarının 230 bin lira olduğunu ve biraz düşündükten sonra taksicilerin WhatsApp grubu ve sosyal medya hesabından üzerine rakam belirtmeden paylaşımda bulunduğunu ifade eden Öz, "Çok şükür paylaştıktan sonra iyi tepkiler geldi. Baktım WhatsApp'tan mesaj geldi. ‘Ağabey, galiba benim poşetim arabada kalmış Instagramdan gördüm paylaşmışsın.' yazıyordu. Bende doğrudur öyle bir poşet paylaştım içinde parada var diye. Miktarını sordum, ‘230 bin' dedi. Gerçekten 230 bin idi. Güven eksikliği olduğu için anlık fotoğraf istedim, çocuk anlık fotoğraf attı, tanıdım. İletişime girdim. Kafenin ismini söyledi. Bende o arada yolcudaydım yolcumu indirir indirmez direkt gittim, arkadaşın parasını teslim ettim" diye konuştu.

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı: "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın"

RAHMETLİ BABASININ ÖĞÜDÜNE UYDU

Şahsın çok sevindiğini ve gerekeni yapmak istediğini kaydeden Öz, "Ödül vermek istedi. Dedim ödül için yapmadım, Allah rızası için yaptım. Kimsenin hakkına girmek istemedik. Rahmetli babamın bir sözü vardı. Diyordu 'Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın' diye. Yetim büyüdük. Babamın lafı daima aklımdaydı. Kuldan korkmuyoruz, kul hakkından korkuyoruz. Yaratandan korktuğumuz için çok şükür Allah bize haram para kısmet etmemiş. Bundan sonra da haramla bizi sınamaz, bize kısmet etmez" şeklinde konuştu.

Haram paraya dokunmadı! Taksisinde unutulan binlerce liranın sahibine ulaştı: "Kul hakkından kaçının, kuldan kaçmayın"

PARA SAHİBİ ŞOFÖRE MİNNETTAR

Adamın çok şaşırdığına değinen Öz, "Az bir miktar değil. Plakanı bilmiyordum, sadece bana yolda giderken Instagram sayfasını söylediğimi söyledi. Başkası olsaydı bunu yapamayacağını söyledi. Çok teşekkür etti. Teslim ederken kafede bir iki tane fotoğraf çektik. Adam bizden rica etti. Paylaşıldığında yüzünün görülmesini istemedi. Ailevi sıkıntıları vardı. Röportaj da gelmek istiyordu biraz sıkıntıları vardı diye gelmek istemedi" ifadelerinde bulundu.

