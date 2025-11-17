Kaçak elektrik faciası: Pano yanınca akıl almaz metot gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde bazı vatandaşlar, yer altına döşedikleri kablolarla panolara giden ana hattan kaçak elektrik çekti. Akıl almaz metot, aşırı yüklenme sonucu panoların yanmasıyla ortaya çıktı.

BİRÇOK YERDE KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Viranşehir ilçesine bağlı iki mahallede, yüzlerce aboneye elektrik sağlayan iki yer altı kablosuna yapılan yasa dışı müdahale, panoların alev almasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, çok sayıda abonenin panoya yer altından gelen kabloları delerek ev ya da iş yerlerine kaçak bağlantı yaptığı belirlendi.

BAŞKA İLÇEDE DE YAŞANDI

Benzer bir durum Suruç ilçesindeki mahallelerde de yaşandı. Burada da 2 ayrı pano, kaçak bağlantıların oluşturduğu aşırı yüklenme nedeniyle zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri, hizmetin aksamaması için yanan panoları hızla yenileriyle değiştirerek yeniden devreye aldı.



YANAN PANO SAYISI 39'A ÇIKTI, UYARI YİNELENDİ

Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk 10 ayında kaçak kullanım nedeniyle toplam 39 panonun aşırı yüklenmeye bağlı olarak zarar gördüğünü açıkladı. Şirket yetkilileri, bu tür olayların hem kamu kaynaklarının israfına hem de abonelerin mağduriyetine neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kaçak elektrik kullanımından vazgeçmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Yetkililer ayrıca, bu tür yasa dışı müdahalelerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu da belirtti.