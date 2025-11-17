Menü Kapat
 Ceyda Altun

Kaçak elektrik faciası: Pano yanınca akıl almaz metot gün yüzüne çıktı

Şanlıurfa'da kaçak hat çekilen elektrik panoları alev alarak kullanılamaz hale geldi. Yanan panolara müdahale eden ekipler, akıl almaz metodu ortaya çıkarttı. Şanlıurfa'nın iki ilçesinde de aynı durumdan panolar yandı. Kaçak elektrik yangınla birlikte gün yüzüne çıktı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
17.11.2025
saat ikonu 10:54
|
GÜNCELLEME:
17.11.2025
saat ikonu 12:38

Şanlıurfa, Viranşehir ve Suruç ilçelerinde bazı vatandaşlar, yer altına döşedikleri kablolarla panolara giden ana hattan çekti. Akıl almaz metot, aşırı yüklenme sonucu panoların yanmasıyla ortaya çıktı.

Kaçak elektrik faciası: Pano yanınca akıl almaz metot gün yüzüne çıktı

BİRÇOK YERDE KULLANILDIĞI ÖĞRENİLDİ

Viranşehir ilçesine bağlı iki mahallede, yüzlerce aboneye elektrik sağlayan iki yer altı kablosuna yapılan yasa dışı müdahale, panoların alev almasıyla ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, çok sayıda abonenin panoya yer altından gelen kabloları delerek ev ya da iş yerlerine kaçak bağlantı yaptığı belirlendi.

Kaçak elektrik faciası: Pano yanınca akıl almaz metot gün yüzüne çıktı

BAŞKA İLÇEDE DE YAŞANDI

Benzer bir durum Suruç ilçesindeki mahallelerde de yaşandı. Burada da 2 ayrı pano, kaçak bağlantıların oluşturduğu aşırı yüklenme nedeniyle zarar gördü. Dicle Elektrik ekipleri, hizmetin aksamaması için yanan panoları hızla yenileriyle değiştirerek yeniden devreye aldı.

Kaçak elektrik faciası: Pano yanınca akıl almaz metot gün yüzüne çıktı

YANAN PANO SAYISI 39'A ÇIKTI, UYARI YİNELENDİ

Dicle Elektrik, 2025 yılının ilk 10 ayında kaçak kullanım nedeniyle toplam 39 panonun aşırı yüklenmeye bağlı olarak zarar gördüğünü açıkladı. Şirket yetkilileri, bu tür olayların hem kamu kaynaklarının israfına hem de abonelerin mağduriyetine neden olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara kaçak elektrik kullanımından vazgeçmeleri yönünde bir kez daha çağrıda bulundu. Yetkililer ayrıca, bu tür yasa dışı müdahalelerin ciddi güvenlik riskleri oluşturduğunu da belirtti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kütahya'da 5 katlı binada yangın paniği! Mahalle ayağa kalktı
#kaçak elektrik
#Aşırı Yüklenme
#Panonun Yanması
#Dicle Elektrik
#Güvenlik Riski
#Enerji Israfı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
