Hatay'da korkunç yangın! Bir anda alev topuna döndü

Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerinde seyir halde ilerleyen aracın, motor kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlere teslim olan aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında alev alev yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.