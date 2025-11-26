Hekimler ormanı için büyük buluşma!

Yaklaşık 2 bin hekim, Orman Bölge Müdürlüğü’ne 24 bin fıstık çamı fidanı bağışlayarak geleceğe nefes olacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bu anlamlı katkının ardından, yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Bursa Mudanya-Balabancık mevkiinde kapsamlı bir fidan dikim şenliği düzenlendi. Etkinlikte yüzlerce fidan toprakla buluşarak 'Hekimler Ormanı'nın ilk adımı atıldı. Dr. Özlem Kaya, süreci şu sözlerle değerlendirdi;



"İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün sağlık sorunu. Küresel ısınma ile birlikte artan sıcaklıklar, orman yangınları ve hava kirliliği sonucu ekosistemde meydana gelen bozulma; solunum hastalıklarından kalp damar hastalıklarına, kanserden psikiyatrik rahatsızlıklara kadar pek çok sağlık sorununa neden olabiliyor. Bir hekim olarak görevimiz sadece hastalıkları tedavi etmek değil; etkin önlemler üreterek toplumu hastalıklardan korumaktır. Bunun en önemli yollarından biri de doğayı iyileştirerek geleceğe nefes olmaktır. 6 ay önce başlattığım bu hareket, meslektaşlarımın olağanüstü desteğiyle büyük bir sosyal sorumluluk projesine dönüştü. 2 bin hekimin birlik olup 24 bin fidan bağışlaması, dayanışmanın en güçlü örneğidir."

Projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür eden Dr. Kaya, "Proje için onay veren Bursa Valisi Erol Ayyıldız’a, süreç boyunca destek veren tüm meslektaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Fidan dikme etkinliğimize aileleriyle birlikte katılan değerli hekimlerimize ve tüm doğasever dostlarımıza, Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Baran Güneş’e, Bursa Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Ali Yaşar Ulusoy ve orman mühendisi Halime Gümüş’e, İbrahim Özhan ve Özhan Market çalışanlarına, Özkan İrman ve Minteks Tekstil çalışanlarına, Sibel Bağcı Uzun’a, Yörsan’a, Balabancık köyü muhtarı Ali Ceylan’a ve sanatçı duyarlılığıyla sosyal sorumluluk projelerine desteğini esirgemeyen Fatih Erkoç’a teşekkür ederim" dedi.

Dr. Özlem Kaya, "Her kökte hekim eli, her filizde yarının nefesi olsun. Hep birlikte doğaya sahip çıkarak gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir dünya bırakalım" şeklinde konuştu.