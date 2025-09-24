Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

İzmir'in çöp derdi bitmek bilmiyor. Çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan kirlilik ve kötü koku vatandaşları canından bezdirdi. Esnaf ise çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmaya çalıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 16:09

'in ilçesinde yaşanan çöp sorunu tepkilere neden oldu. Sokak ve caddeler çöp yığınlarıyla doldu, vatandaşlar durumun acilen çözülmesini talep etti. Aylardır devam eden çöp sorunuyla İzmir sokakları adeta Hindistan'a dönerken, da kendince çözüm bulmaya çalışıyor. Esnaf, çöp yığınlarının üzerine mazot dökerek haşereleri uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

"DIŞARIDAN GELEN SİNEKLERE YETİŞEMİYORUZ"

Karar üzerine ilçede bazı cadde ve sokaklarda biriken çöpler kötü koku ve görüntü oluşturdu. Esnaf İsmail Karataş gazetecilere, Karşıyaka'da uzun zamandır çöp sorunu yaşandığını belirtti.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

Çöp sorunun çözümü için belediyeye defalarca dilekçe verdiğini anlatan Karataş, "Son 6-7 aydır biz bu sıkıntıyı çok çekiyoruz. Sineklerden, kokudan çok şikayetçiyiz. işçilerine de hak veriyoruz uzun zamandır maaş alamıyorlar ama bizim günahımız ne? Biz burada esnafız. Biz gıda satıyoruz, her şeyimiz dört dörtlükken dışarıdan gelen sineklere yetişemiyoruz." dedi.
Karataş, Karşıyakalıların bu durumu hakketmediğini sözlerine ekledi.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

"MAHALLELER KALABALIK VE KAPASİTE ORTADA"

Hanife Ayra ise evlerinin karşısında biriken çöplere çözüm bulunması için belediyeye defalarca konuyu aktardığını ifade etti.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor


Belediyeden görevini yerine getirmesini beklediklerini belirten Ayra, "Günde üç defa toplanması gerekiyorsa üç defa araç gelmesi lazım. Mahalleler kalabalık ve kapasite ortada. Buna çözüm bulunmazsa zaten olacağı da bu." diye konuştu.
Sabahattin Kavak da yaşanan çöp sorununun sorumlusunun İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu iddia etti.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

İzmir'de çöp biriktirme alanı olmadığı için ilçe belediyelerinin bu tür sorunlar yaşadığını anlatan Kavak, "Biran önce yerel yönetimle hükümet el ele verip çöp toplama sorununu bir an önce çözmeleri lazım." ifadelerini kullandı.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor

"2025 MİLLET UZAYA GİDİYOR, BİZ İSE..."

Ali Bilgin de "Sene olmuş 2025 millet uzaya gidiyor Türkiye'nin üçüncü büyük şehrine bu manzara yakışmıyor. Bir çözüm bulunması lazım. Bizim vergilerimizle ödeniyor bunların paraları. İnsanlar sabah akşam çalışıyor vergisini ödüyor, bu manzara yakışıyor mu" diye konuştu.

Hindistan değil İzmir! Sokaklarda çöp dağları: Vatandaşlar kokudan ve pislikten yürüyemiyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakanlık İzmir'deki çöp krizi için harekete geçti! 3 belediye hakkında inceleme
ETİKETLER
#izmir
#karşıyaka
#esnaf
#belediye
#Çöp Sorunu
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.