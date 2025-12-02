Menü Kapat
Editor
 Baran Aksoy

IBAN tuzağına böyle düştü! Çocukluk arkadaşına güvendi, hayatı karardı

Osmaniye'de Mehmet Demir çocukluk arkadaşına güvenerek IBAN numarasını paylaşınca hayatı karardı. Farkında olmadan hem kendisini hem de yanında bulunan arkadaşını yakan Demir, kendini bir anda dolandırıcılık olayının içinde buldu.

Osmaniye'de yaşayan Mehmet Demir’e çocukluk arkadaşından gelen mesajda, hesaplarının bloke edildiği ve acil para transferi için IBAN gerektiği belirtildi. Duruma üzülen ve yardım etmek isteyen Demir, o sırada araç kullandığı için IBAN’ı kendisi yazamadı ve yanında bulunan arkadaşının IBAN numarasını iletti.

Bir süre sonra söz konusu IBAN’ın amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Demir ve arkadaşı, ifadeye çağrılmak üzere karakola gittiklerinde durumdan haberdar oldu. Arkadaşına verdiği IBAN’ın dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrenince yıkıldığını söyleyen Mehmet Demir, “Karşı tarafın mağduriyetini giderdik ama hala dolandırıcılıktan yargılanıyoruz. Sicilimiz tehdit altında. Benim gibi binlerce mağdur var. Ne olursa olsun kimseye güvenmeyin” dedi.

IBAN'ı kullanılan arkadaşının da kendisinin de olayla hiçbir ilgisinin olmadığını, masum oldukları halde büyük bir hukuki yük altında kaldıklarını söyleyen Demir, "Dolandırılan rakam 7 bin 800 Türk Lirası çok komik bir rakam, karşı tarafa iletmiştik mağduriyetin giderilmesi konusundaki ödeme de yapıldı. Buna rağmen yine yargılanıyoruz. Biz bunun uzlaşma kapsamına alınmasını istiyoruz. Karşı taraf şikayetini çekse bile devletin koymuş olduğu kurallara takılıyoruz. Yani çok basit şeyler yüzünden gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Bu şekilde olması gerçekten acı verici bir şey" diye konuştu.

Kendisi gibi binlerce mağdur olduğunu söyleyen Mehmet Demir, "Şu anda bir sosyal medya aracılığıyla bu sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. 50 bine yakın dilekçe imzalı bir şekilde toplanıp meclise dilekçe olarak gönderdik. Gençliğimiz ciddi anlamda tehdit altında. Sabıkamıza işliyor, geleceğimizi etkiliyor, ailemizin yüzüne bakamıyoruz. Yarın bir gün ileride aile kurma durumumuz bile tehlike altında. Hiç kimseye inanmayın, kimseye güvenmeyin. Bu güvene dayalı olan bir şeydir. Para gelecek vesaire diyenlere asla ve asla güvenmeyin. Bunun nereden geleceğini asla bilemezsiniz. Ben çocukluk arkadaşımın kurbanı oldum. Daha öncesinden tanıdığım için kendisini böyle bir şey olacağını hiç beklemiyordum" dedi.

