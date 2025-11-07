Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde dikkat çeken detay!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villadaki Filistin uyruklu 4 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği olayla ilgili yapılan incelemede, ölen kişilerin kanlarında yüksek oranda karbonmonoksit tespit edildi. Doğalgaz ekiplerince yapılan kontrolde evde gaz kaçağı olduğu belirlendi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.11.2025
saat ikonu 16:10
|
GÜNCELLEME:
07.11.2025
saat ikonu 16:13

'nın ilçesinde sabah saat 10.30 sıralarında Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi üzerindeki bir sitede meydana gelen olayda, Samır N M Shahwan (27), Yousef Zoabı (22), Motee N M Snahwan (35) ve Zeyd Sancaktan (37) isimli dört Filistin uyruklu kişi dün akşam saatlerinde site içerisindeki evlerine geldi.

İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde dikkat çeken detay!

İKİ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Samır N M Shahwan ve Yousef Zoabı sabah saatlerinde odalarında hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan dört kişi hastanelere kaldırıldı. Samır N.M. Shahwan, kaldırıldığı Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde, Yousef Zoabı ise Sapanca İlçe Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde dikkat çeken detay!

KAN ÖRNEKLERİNDE KARBONMONOKSİT DEĞERLERİ YÜKSEK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde, hayatını kaybeden şahısların vücutlarında herhangi bir darp, kesici veya delici alet izine rastlanmadı. Kan örneklerinde karbonmonoksit oranının yüksek çıkması üzerine olayın gaz kaçağından kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Doğalgaz ekiplerinin yaptığı ölçümlerde de kaçak tespiti yapıldı. Kesin nedenleri, otopsi sonucunda netlik kazanacak.

İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde dikkat çeken detay!

"SİTENİN ÖNÜNDE DÖRT AMBULANS VARDI, DOĞALGAZ ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR"

Olay mahalline yakın bir sitenin güvenlik görevlisi Murat Yazıcı ise yaşananları şöyle anlattı:
"Sabah saat 10.00 gibi sitenin önüne ambulanslar geldi. Biz de merak ettik gidip baktık. Bir tanesi hayatını kaybetmişti, diğerlerini de ambulanslar ile hastaneye götürdüler. Toplam 4 ambulans vardı. Sonrasında polis ekipleri geldi. Doğalgaz şüphesi üzerinde duruluyor, doğalgaz firmasına ait ekipler de geldi olay yerine."

İki Filistinli gencin villadaki gizemli ölümünde dikkat çeken detay!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sındırgı sabaha karşı yine korkuttu! Balıkesir'de deprem oldu
ETİKETLER
#ölüm
#filistinliler
#sakarya
#Sapanca
#karbonmonoksit zehirlenmesi
#Doğalgaz Kaçağı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.