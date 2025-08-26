İki otomobil ve bir kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

Elazığ'da iki otomobil ve bir kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliyet Caddesi'nde meydana geldi.

İki otomobilin çarpışması sonrası otomobillerden biri park halinde bulunan kamyonete çarparak durdu. Kazada 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.