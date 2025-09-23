İmamlar yeşil sahada karşı karşıya geldi

Aydın'da İl Müftülüğü 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında ilçe müftülükleri arasında bir futbol turnuvası düzenledi. Turnuvanın ilk maçı İl Müftüsü Hasan Güneş’in katılımıyla oynandı.

"KARDEŞLİK DUYGUSUNU PEKİŞTİRMESİ AÇISINDAN ÇOK KIYMETLİ"

Maçtan önce açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hasan Güneş turnuvaya katılan tüm takımları tebrik etti. Güneş, "Bu tür etkinlikler, kurum içi birlikteliği ve kardeşlik duygusunu pekiştirmesi açısından çok kıymetli. Aynı zamanda personelimizin sosyal dayanışma ve iletişimini güçlendiriyor. Organizasyonda emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

TURNUVA YAKLAŞIK 1 AY SÜRECEK

Yaklaşık 1 ay sürecek turnuva, final karşılaşmasının ardından yapılacak kupa töreniyle tamamlanacak.