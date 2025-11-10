Menü Kapat
16°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İndirim değil bindirim! Ayakkabıyı 1 milyon 88 bin TL'den düşürdükleri fiyat şoke etti

Bir online alışveriş sitesinde indirim adı altında belirlenen ücret de zam oranı da gündeme oturdu. İnternetten satış yapan bir mağaza ayakkabının fiyatını 1 milyon 88 bin lira gösterilip yüzde 99 indirimle 13 bin 415 liraya düşürdü. Yapılan indirim sosyal medyada gündeme oturdu.

İndirim değil bindirim! Ayakkabıyı 1 milyon 88 bin TL'den düşürdükleri fiyat şoke etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.11.2025
10:49
|
GÜNCELLEME:
10.11.2025
10:55

Kasım ayına girmemizle birlikte indirimler de peş peşe geldi. Fakat "11.11 Kasım İndirimleri", "11.11 İndirimleri" ve "11.11 Süper Alışveriş Günleri" ile başlayan bu furya çoğu zaman vatandaşı yanıltıyor. Online alışveriş siteleri fiyatları önce yükseltiyor daha sonra da yükselttikleri fiyatlar üzerinden büyük indirimlerle satışa sunuyor.

AYAKKABININ FİYATINI 1 MİLYON 88 BİN LİRA YAPMIŞLAR

Bir online alışveriş sitesinde 11.11 indirimlerinde bu kez kampanyanın dozu kaçtı. Fiyatı 1 milyon 88 bin lira gösterilen ayakkabının fiyatı, yüzde 99 düşürülerek 13 bin 415 liraya indirilmiş gibi gösterildi.

İndirim değil bindirim! Ayakkabıyı 1 milyon 88 bin TL'den düşürdükleri fiyat şoke etti

ŞİKAYET EDEBİLİRSİNİZ

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu, bunun yanıltıcı ilan ve reklam olarak haksız ticari uygulamalara girdiğini söyledi. Bu şekilde abartılı durumla karşılaşanların alo 175 tüketici ihbar hattına şikayet etmesini isteyen Ağaoğlu, "Ayrıca internet üzerinden Reklam Kuruluna iletildiği takdirde gerekli incelemeyi yaparak aldatıcı ilanlarla ilgili gerekli yaptırımları uygular" dedi.

İndirim değil bindirim! Ayakkabıyı 1 milyon 88 bin TL'den düşürdükleri fiyat şoke etti

ÖNCE ZAM YAPIYORLAR SONRA İNDİRİM

Ülkede genellikle yapılan indirimlerin aldatıcı ve yanıltıcı olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Önce bindirip sonra indiriyorlar. Yasal mevzuata göre son 10 gün boyunca uygulanmış en düşük fiyattan indirim yapılabilir. Tüketici bu durumda malı satın alırsa indirimden önceki fiyatı satıcı ispatlamak zorunda. Aksi takdirde ödediği bedelin indirim oranı kadarını geri alabilir" diye konuştu.
Ağaoğlu, bu konuda Ticaret Bakanlığının 11 Kasım indirimlerine dikkati çektiğini hatırlatarak, "Hem yanıltıcı reklam yapanları uyardı hem de tüketicileri dikkatli olmaya çağırdı. Şüpheli durumları tüketicilerin ihbar etmelerini istedi" ifadesini kullandı.

ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#tüketici hakları
#11.11 Indirimleri
#Aldatıcı Indirimler
#Yanıltıcı Reklamlar
#Yaşam
