İşkencelere dayanamadı! Cani koca hakkında kan donduran iddia

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Kader K. resmi nikahlı eşi tarafından sistematik şekilde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle yargıya başvurdu. Evinin içinde uzun süredir gördüğü şiddeti fotoğraflar ile ilgili belgeleyen Kader K. şikayetinin ardından Adem K. için 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Öte yandan Kader K.'nin 7 yaşındaki kızı, baba Adem K. tarafından uygunsuz davranışlara maruz kaldığını anlatmasıyla dava derinleşti.

İŞKENCELERE DAYANAMADI

Eşinden gördüğü işkencelere dayanamayan Kader K. saldırgan kocası hakkında şikayetçi oldu. Mağdur Kader K., eşi Adem K.'nin yaklaşık iki yıldır çeşitli şekillerde rızası dışında cinsel ilişki taleplerinde bulunduğunu, farklı cinsel yönelimleri dayatması sonucunda şiddete maruz kaldığını anlattı. Koca hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI KAN DONDURDU

Öte yandan Kader K. 7 yaşındaki kızının kendisine babası Adem K. tarafından uygunsuz şekilde temas ettiğini anlattığını bildirdi. Evde yapılan aramada şüpheliye ait çeşitli bağlama aparatları, sopa ve cinsel içerikli materyaller bulundu. Olayın sistematik şekilde sürdürüldüğüne dair kuvvetli delillere ulaşıldı. Mağdur kadının vücudunda, adli rapora göre "basit tıbbi müdahale ile giderilebilir" nitelikte yaralanmalar tespit edildi.

3 AYRI SUÇTAN DAVA AÇILDI

Adem K. hakkında "eşe karşı nitelikli cinsel saldırı", "kadına karşı tehdit" ve "basit yaralama" suçlarından dava açıldı. Şüphelinin tutukluluğu devam ederken yargı süreci İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.