Kaybolan Rus yüzücüye ne oldu? İstanbul Boğazı’nda alarm verildi! AFAD da devreye girdi

İstanbul Boğazı’nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na katılan 3 bin kişi arasında yer alan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 5 gündür denizde aranan şampiyon yüzücü adeta sırra kadem bastı.

AFAD TÜM BOĞAZI TARADI

İhbar üzerine harekete geçen ekipler denizden ve karadan arama çalışmalarına başladı. Sahil güvenlik ve deniz polisinin botlarla sürdürdüğü çalışmaların bugün de İstanbul Boğazı’nda devam ettiği öğrenildi. Öte yandan arama çalışmalarına destek veren AFAD ekipleri, dron ile tüm boğazı tarayarak havadan arama çalışması gerçekleştirdi.