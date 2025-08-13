İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu, Orhangazi çıkışı yakınlarında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyolun Bursa gidiş istikameti tekrar trafiğe açıldı.
Öte yandan kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.