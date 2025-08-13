Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda boya malzemeleri taşıyan kargo kamyonu alev aldı. Yangın nedeniyle otoyolun Bursa istikameti trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri 2 saat süren müdahalenin ardından alevleri kontrol altına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 03:43
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 04:15

'nda gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan Bursa istikametine giden Ramazan Altıntop yönetimindeki kargo kamyonu, çıkışı yakınlarında, seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

ALEVLER KAMYONU SARDI

Alevler kısa sürede kamyonu sararken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

YANGIN 2 SAAT SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

OTOYOL YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI

Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan otoyolun Bursa gidiş istikameti tekrar trafiğe açıldı.

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kamyon yangını: Bursa istikameti trafiğe kapatıldı

Öte yandan kamyonun kasasında boya malzemelerinin olduğu öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da yangın alarmı! Yasağı hiçe sayarak alevlere neden oldu
ETİKETLER
#trafik kazası
#Orhangazi
#istanbul-izmir otoyolu
#Kamyon Yangını
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.