20°
İstanbul'da dehşet! 13 yaşındaki çocuk bıçakla pusuya yattı: Arkadaşını boğazından bıçakladı

İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olay kan dondurdu. 13 yaşındaki E.D, evden aldığı bıçakla arkadaşına pusu kurarak boğazından bıçakladı. Adliyeye sevk edilen çocuk, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da dehşet! 13 yaşındaki çocuk bıçakla pusuya yattı: Arkadaşını boğazından bıçakladı
Hacıahmet Mahallesi'nde yaşanan olay tüyler ürpertti. 13 yaşındaki E.D, sokakta tartıştığı sınıf arkadaşı M.A'ya kanklı pusu kurdu. Dakikalarca çocuğun gelmesini bekleyen E.D. evden aldığı bıçakla M.A'yı boğazından bıçakladı.

"YARIN SABAH KATLİAM VAR"

Diğer yandan E.D.’nin okuduğu okulda bulunan öğrencileri 'Yarın sabah okulda katliam var' diyerek tehdit ettiği iddia edildi.

SERBEST BIRAKILDI

E.D'nin, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğindeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUĞUN DURUMU İYİ

Beyoğlu'nda 31 Ekim'de, arkadaşının boğazından bıçakla yaraladığı M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılırken, şüpheli E.D. de polis ekiplerince yakalanmıştı.

