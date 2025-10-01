İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kategoriler
İstanbul
İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde plastik üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar hemen durumu ekiplere bildirdi. hbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler yangına müdahale ederken, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.