İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde plastik üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çalışanlar hemen durumu ekiplere bildirdi. hbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Ekipler yangına müdahale ederken, fabrikanın çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.