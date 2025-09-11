Menü Kapat
TGRT Haber
İstanbul'da trafik yoğunluğu: Araçlar güçlükle ilerliyor

İstanbul'da okul açılmasıyla birlikte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Haftanın dördüncü günü de araçlar güçlükle ilerleyişini sürdürüyor.

'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde yoğunluğu yaşanıyor.

Yaz tatilinin ardından okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu artarken, okul servislerinin de yola çıktığı akşam saatlerinde araçlar trafikte güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 karayolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik Ataşehir'e kadar etkili oluyor. Edirne istikametinde ise Sancaktepe ile Ataşehir arasında araçlar ağır ilerliyor.

Şile otoyolunda Altunizade'den Ümraniye'ye kadar araç yoğunluğu yaşanıyor.

Bazı ana arterler ile sahil yolları, köprü ayrımları ve kavşaklarda da gözleniyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğun seyrediyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Okmeydanı ve Mecidiyeköy'de trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde, Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Hürriyet Tepesi'nde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar ilerlemekte güçlük çekiyor.

Otoyolunda Mahmutbey mevkisinde her iki yönde trafik yoğun seyrederken, Basın Ekspres yolunda da araçlar ağır ilerliyor.

İş çıkışı saati olması nedeniyle toplu ulaşım araçlarını kullananlar, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 76'ya çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 78'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 72'ye ulaştı.

