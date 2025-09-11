İstanbul'un en önemli su rezervlerindendi! Terkos Gölü'nde endişelendiren görüntü

İstanbul Arnavutköy ilçesindeki Terkos Gölü kıyısında göze çarpan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpükler bölgedeki vatandaşların dikkatini çekti.

İSTANBUL'UN EN ÖNEMLİ SU REZERVLERİNDEN BİR TANESİ

Görüntüler, İstanbul'un en önemli su rezervlerinden birinde yaşanması nedeniyle tedirginlik oluşturdu. Yoğun renk değişimi ve su kıyısında oluşan köpük dronla havadan görüntülendi.

"TEDİRGİN OLUNACAK BİR DURUM YOK"

Bölgede yaşayan ve yaklaşık 23 yıldır Terkos Gölü'ne geldiğini belirten Mustafa Taşdelen ise durumun olağan olduğunu ifade ederek, "Sudaki yeşil renk yaz aylarında çoğunlukla meydana geliyor, köpürme de normal. Buranın halkı da zaten bu suyun nasıl köpürdüğünü biliyor. Herhangi bir atık yok. Atık şüphesi varsa, gölün ortasındaki teknelerden kaynaklanmış olabilir. Onların da net kanaatini kimse getiremez. Ben buraya yıllardır gelirim, bu yeşillik yaz aylarında her zaman olur, kış aylarında çıkmaz. Dalga başladığında zaten ortadan kaybolur. Tedirgin olunacak bir durum yok" dedi.