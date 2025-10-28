Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İşte Karadeniz'in en güzel rotası! 43 kilometrelik görsel şölen

Ekim 28, 2025 10:58
1
Iste Karadeniz'in en güzel rotasi! 43 kilometrelik görsel sölen

2
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Altınordu'dan Fatsa'ya uzanan çevre yolunun 2006 yılında hizmete girmesiyle Perşembe-Fatsa hattında trafik yoğunluğu azaldı. 


 

3
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Sürücü ve yolcular, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu güzergâhta keyifli anlar geçiriyor.

 

4
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Yol üzerinde bulunan Tarihi Yason Kilisesi, Hoynat Adası ve Timsah Adası da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.

 


 

5
Karadeniz, Ordu, Fatsa

43 kilometrelik Perşembe-Fatsa sahil yolu, deniz ve orman manzarasının iç içe geçtiği doğası, tarihi noktaları ve sakin atmosferiyle Karadeniz'in en özel rotalarından biri olarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.


 

6
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yolun bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, "Resmiyette sahil yolu, halk arasında ise ‘nostalji yolu' olarak biliniyor. Burası sadece Ordu'nun değil, Karadeniz Bölgesi'nin en uzun turizm yolu. Hoynat Adası ve Yason Burnu, güzergâhın cazibesini daha da artırıyor.


 

7
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Ayrıca Perşembe ilçe merkezindeki atık su arıtma kolektör terfi merkezinin ihalesi tamamlandı. Bu sayede inşallah yakın zamanda ilçemizin sahilinde mavi bayraklı plajlar göreceğiz." dedi.

 

8
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Sakin Şehir ünvanına sahip Perşembe'nin her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Albayrak, "Ordu'da yılda yaklaşık 1 milyon turist ağırlanıyor, bunların 800 bini Hoynat Adası'nı ve Yason Burnu'nu ziyaret ediyor.

 

9
Karadeniz, Ordu, Fatsa

Sahil yolu, doğallığı bozulmamış, kıyı dokusu korunmuş manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor" diye konuştu.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.