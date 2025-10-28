İşte Karadeniz'in en güzel rotası! 43 kilometrelik görsel şölen

Kategoriler
Karadeniz Sahil Yolu Projesi kapsamında Altınordu'dan Fatsa'ya uzanan çevre yolunun 2006 yılında hizmete girmesiyle Perşembe-Fatsa hattında trafik yoğunluğu azaldı.
Sürücü ve yolcular, yeşil ile mavinin kucaklaştığı bu güzergâhta keyifli anlar geçiriyor.
Yol üzerinde bulunan Tarihi Yason Kilisesi, Hoynat Adası ve Timsah Adası da ziyaretçilere tarihi ve doğal güzellikleri bir arada sunuyor.
43 kilometrelik Perşembe-Fatsa sahil yolu, deniz ve orman manzarasının iç içe geçtiği doğası, tarihi noktaları ve sakin atmosferiyle Karadeniz'in en özel rotalarından biri olarak ziyaretçilerini kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak, yolun bölge turizmine büyük katkı sağladığını belirterek, "Resmiyette sahil yolu, halk arasında ise ‘nostalji yolu' olarak biliniyor. Burası sadece Ordu'nun değil, Karadeniz Bölgesi'nin en uzun turizm yolu. Hoynat Adası ve Yason Burnu, güzergâhın cazibesini daha da artırıyor.
Ayrıca Perşembe ilçe merkezindeki atık su arıtma kolektör terfi merkezinin ihalesi tamamlandı. Bu sayede inşallah yakın zamanda ilçemizin sahilinde mavi bayraklı plajlar göreceğiz." dedi.
Sakin Şehir ünvanına sahip Perşembe'nin her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Başkan Albayrak, "Ordu'da yılda yaklaşık 1 milyon turist ağırlanıyor, bunların 800 bini Hoynat Adası'nı ve Yason Burnu'nu ziyaret ediyor.
Sahil yolu, doğallığı bozulmamış, kıyı dokusu korunmuş manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor" diye konuştu.