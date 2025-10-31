İzmir'de dehşete düşüren olay! Eşiyle tartışan adam arabasıyla birlikte kendini ateşe verdi

İzmir'in Bornova ilçesinde, eşiyle yaşadığı sorunların ardından sinir krizi geçiren 63 yaşındaki İlhan Ö. önce aracını sonra kendini ateşe verdi.

EŞİYLE TARTIŞTI İNTİHARA KALKIŞTI

Saat 22.10 sıralarında Barbaros Mahallesi 5454 Sokak’ta meydana gelen olayda, 63 yaşındaKi İlhan Ö., park halindeki aracını benzin dökerek ateşe verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Meydana gelen yangında alevlerin arasında kalan İlhan Ö. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İlk incelemelere göre, İlhan Ö.’nün eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulunduğu değerlendirildi. Polis ekiplerince olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.