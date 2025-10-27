Menü Kapat
Benim Sayfam
22°
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Karı-kocanın zeytin kavgası esnafa ilham oldu! Ortaya 'Osmanlı karışımı' çıktı

Bursa'da karı-kocanın zeytin kavgasından etkilenen esnaf "Osmanlı karışımı" adını verdiği karışık zeytin satmaya başladı. Karışımın oldukça talep gördüğünü söyleyen esnaf, "Kimse kavga etmesin dedim ve Osmanlı karışımı zeytin yaptım" dedi.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
12:13
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
12:17

Hanlar Bölgesi'nin meyve ve sebze satışının yapıldığı bölümde renkli görüntüsüyle dikkati çeken Osmanlı karışımı ilgi görüyor. Pembe, mor, siyah, kırmızı, biberli, ızgara, kırma, çizik gibi birçok çeşidin bulunduğu Osmanlı karışımı adı verilen karışık zeytin, "hangi zeytin" tartışmalarına da son veriyor çünkü içinde her damak tadına hitap eden bir zeytin bulunuyor.

Karı-kocanın zeytin kavgası esnafa ilham oldu! Ortaya 'Osmanlı karışımı' çıktı

"BU KARIŞIMA EN İYİ İSİM OSMANLI OLDU"

Çarşı esnafı, bir gün tezgahına gelen karı kocanın "siyah" ve "yeşil" zeytin kavgası ettiğini belirterek, "Birisi yeşil diğeri siyah almak istiyor. Ben de onlara 'karışık' vereyim dedim birkaç çeşitten oluşan karışık zeytin verdim" dedi.

Bu zeytin kavgası üzerine "Osmanlı karışımı" yaptığını anlatan esnaf, "Karşımızdaki çerezciden aklıma geldi; o da Osmanlı karışımı yapmıştı. Osmanlı kenti Bursa'dayız bu karışıma en iyi isim Osmanlı oldu. Kimse kavga etmesin dedim ve Osmanlı karışımı zeytin yaptım." diye konuştu.

Karı-kocanın zeytin kavgası esnafa ilham oldu! Ortaya 'Osmanlı karışımı' çıktı

İÇİNDE 40 ÇEŞİT ZEYTİN BULUNUYOR

Esnaf, ızgara zeytinden, mor ve pembe renklisine, siyahından, kırmasına ve biberlisine kadar 40 çeşit zeytinin bulunduğu karışımın kilosunu 160 liradan sattığını belirterek, ilginin yoğun ve meraklısının çok olduğunu söyledi.

ETİKETLER
#bursa
#zeytin
#Osmanlı Karışımı
#Hanlar Bölgesi
#Karışık Zeytin
#Yaşam
