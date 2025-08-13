Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Avatar
Editor
 Bengül Arıca

Japonya hayalleri suya düştü! Tur şirketinden gelen mesajla büyük şok yaşadılar! "800 kişi mağdur"

İstanbul Büyükçekmece’de Japonya tatili hayali kuran 20 kişilik grup tur şirketinden gelen mesajla şoke oldu. Firmanın iflas ettiğini ve Temmuz ayında Japonya’ya gönderdiği insanlara "Dönüşü kendiniz sağlamak zorundasınız" diye bir mesaj geldiğini iddia eden mağdurlar ödedikleri parayı geri alamadıklarını ve 800 kişinin mağdur olduğunu belirtti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
saat ikonu 15:17
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
saat ikonu 15:35

İstanbul Büyükçekmece'de Japonya'ya gitmek için tur satın alan 20 kişilik grup tatile hazırlanırken tur şirketinden gelen mesajla büyük şok yaşadı. 20 kişilik bir grup kadın, Japonya’ya gitmek için sosyal medyada yaptığı araştırmada bir firma bulup kişi başı 3 bin 500 Euro olan tur masrafı, erken ödeme ile kişi başı bin 500 Euro’ya anlaştı.

Japonya hayalleri suya düştü! Tur şirketinden gelen mesajla büyük şok yaşadılar! "800 kişi mağdur"

TUR ŞİRKETİNDEN GELEN MESAJLA ŞOKE OLDULAR

Ödemelerini yapan kadınlar, Kasım ayında seyahate hazırlanırken tur şirketinden programın iptal olduğunu ve ödemenin 21 gün içerisinde yapılacağı mesajı alınca şaşkına döndü. Olayla ilgili araştırma yapan mağdurlar, aynı şirketle Japonya’ya ve İtalya’ya tura giden vatandaşların dönerken firma tarafından mağdur edilip dönüş masraflarının karşılanmadığını öğrendiklerini iddia etti. Şirketten hiçbir muhatap bulamadıklarını söyleyen vatandaşlar, ödemelerini alamadıkları gerekçesiyle konuyu savcılığa bildirdi.

Japonya hayalleri suya düştü! Tur şirketinden gelen mesajla büyük şok yaşadılar! "800 kişi mağdur"

"ŞİRKETİMİZ İFLAS ETTİ, DÖNÜŞÜ KENDİNİZ SAĞLAYIN"

Seval Bek, yaşadıkları mağduriyetleri dile getirerek, "Sosyal medyada, internette yapmış oldukları ve instagramda yapmış oldukları reklamları gördük. Sonrasında da onlarla görüşmeye başladık. Japonya’ya tur aldık. 10 günlük turu 3 bin 500 euro iken biz bin 500 euro’ya aldık. Kasım ayında gidecektik. Firma şu anda Temmuz ayında Japonya’ya gönderdiği insanlara 'Şirketimiz etmiştir. Bundan sonra dönüşü kendiniz sağlamak zorundasınız' diye bir mesaj attı. Aynı şekilde Avrupa’daki turlara gidenlere de mesajlar attı. Sonra firma sahiplerinden hepimize mesajlar düşmeye başladı.

Japonya hayalleri suya düştü! Tur şirketinden gelen mesajla büyük şok yaşadılar! "800 kişi mağdur"

Şirketin iflas ettiğini ve bundan sonrasında hiçbir şekilde bu hizmeti veremeyeceklerini, kendilerine dönüş yaptığımız takdirde de 14 -21 gün iş günü içinde ödeme yapacaklarını söylediler. Fakat sonrasında biz firmaya yani 1 Ağustos itibariyle hiçbir şahsa ulaşamadık. Telefonla bağlantı kuramadık, hiçbir şekilde cevap gelmedi. Bunun üzerine bütün mağdurlar toplanıp bu konuda yasal haklarımızı aramak mağduriyetimizi gidermek için başvuru yapmaya geldik. Turu ucuza alınca şüphelendik araştırma da yaptık. Tura giden kişilerle kontağa geçerek teyit ettik. Ayrıca bu konuda düzenli olarak firmayla da irtibattaydık. Bu noktaya kadar da hiçbir sorun yoktu" dedi.

