Kar yağışı etkisini artırdı: Birçok şehirde okullar tatil edildi

Yurdun birçok noktasında soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışı sonucu buzlanma ve don olayı gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği yerler:

BAYBURT

Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Demirözü ilçesinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

AMASYA

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre beklenen yoğun kar yağışı ile beklenen buzlanma ve tipi nedeniyle kent genelinde tüm eğitim kurumlarında 21 Mart'ta eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca kamu kurumlarında görevli hamile, engelli personel ve engelli çocuğu olan anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personelin bir gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

YOZGAT

Yozgat’ta il merkezi ile Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliği’nden yapılan açıklamada, "21 Mart 2025 Cuma günü il merkezi ve Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde meteorolojik verilere göre hava sıcaklıklarının sıfırın altında 14 dereceye kadar düşeceğinin görülmesi ve buzlanma göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur’an kursları, kamu kurumlarının kendi personellerine hizmet veren kreşler 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir" denildi.

Eğitim öğretime ara verilmeyen Yerköy ve Şefaatli ilçelerinin, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca karar alacakları ifade edildi.

ORDU'NUN 17 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Ordu Valiliği, ilin iç kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 9 ilçenin tamamında, 8 ilçede ise kısmi olarak eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulubey ilçelerinin tamamında kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 21 Mart Cuma günü ara verildiği ifade edildi. Açıklamada Altınordu, Akkuş, Çamaş, Fatsa, İkizce, Mesudiye, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi. Eğitim-öğretime tamamen ara verilen ilçelerin genelinde, kısmen ara verilen yerlerde ise sadece tatil edilen okullarda görev yapan hamile ve engelli kamu görevlilerinin de aynı gün idari izinli sayılacağı da belirtildi.

SAMSUN'DA 5 İLÇEDE TATİL

Samsun’da birçok ilçe ve okulda kar yağışı nedeniyle 21 Mart Cuma günü eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden eğitime ara verilen okul ve ilçelerle alakalı yapılan yazılı açıklamada Asarcık, Ayvacık, Havza, Kavak ve Ladik’te tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Eğitime ara verilen diğer ilçelerdeki okullar ile ilgili ise şu bilgilere yer verildi:

" Alaçam ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi olan Alaçam Şehit Onbaşı Şükrü Elibol İlkokulu ve Kızlan Ortaokulunda 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Atakum ilçemizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Sarayköy İlk /Ortakokulu ve Özeren Şehit Metin Arslantürk İlk /Ortakokulumuzda 21 Mart Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Canik ilçemizde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle taşıma merkezi okullarımızda ve özel eğitim okullarında 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Not: Taşıma yoluyla Merkez okullarına gelen öğrenciler idari izinli sayılacaktır."

Çarşamba ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Yeşilalan, Dişçi ve Topcu mahallelerinden taşıma yoluyla Gökçeçakmak ilk/ortaokulu ve Gülören İlkokulu, Kabaceviz İlk/Ortaokuluna gelen; Köroğlu, Karakaya, Yeşildere mahallelerinden Ağcagüney Anadolu Lisesine; Bezirgan mahallesinden gelen özel eğitim öğrencileri 1 gün süre ile idari izinli sayılacaktır."

Salıpazarı ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Tahnal İlk-Ortaokulu tamamen, Konakören İlk-Ortaokulu (Suluca, Sadırlık, Karakaya güzergahı) ve Muslubey İlk- Ortaokulu (Karadere, Kestanepınar güzergahı) için 21 Mart Cuma günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Aynı bölgelerden tüm egitim kademeleri için ilçe merkezine gelen öğrencilerimizin aynı gün izinli sayılacaktır.

Tekkeköy illçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Yaylageriş İlkokulu, Yaylageriş Ortaokulu, Sarıyurt Ali Osman Gür İlkokulu ve Sarıyurt Ali Osman Gür Ortaokulunda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Not: Ali Beyli Mahallesinden 80 Yıl İlkokulu ve Şehit Tayfun Özköse Ortaokuluna taşıma yoluyla gelen öğrencilerimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Terme ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Ambartepe İlk/Ortaokulunda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Not: Taşıma yoluyla Ambartepe, Kesikkaya, Uludere, Örencik mahallelerinden ilçe merkezindeki ortaöğretim kurumlarına devam eden öğrenciler 21 Mart 2025 Cuma günü izinli sayılacaktır."

Yakakent ilçemizde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Mart Cuma günü Büyük Kırık, Birleştirilmiş sınıflı ilkokul ve Karaaba Şehit Bayram Aksu ilkokulu ve ortaokulun eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir."

Açıklamada ayrıca tatil edilen okulların yer aldığı tablonun hava şartlarna göre anlık güncelleneceği de ifade edildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de yoğun kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alındığı bildirildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

KARAMAN

Karaman'ın 3 ilçesinde, kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve yollardaki buzlanma riski sebebiyle eğitime bir gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ile oluşması muhtemel ve buzlanma nedeniyle, Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, eğitim ve öğretime yarın ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile çalışanların da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ERZİNCAN

Erzincan’da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden olurken eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi. Erzincan’ın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 200 rakımlı Erzincan - Gümüşhane sınırındaki Pöske Dağı Geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Erzincan Valiliğince kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların 1 gün daha tatil edildiğini duyuruldu.

TUNCELİ

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Pülümür Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla; köylerimizden taşımalı eğitim yoluyla okullara erişim sağlayan öğrencilerimiz için 21 Mart 2025 Cuma günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir. Ayrıca engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamalarda, ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"21 Mart Cuma günü ilimizde beklenen yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek buzlanma nedeniyle, vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm okul ve kurumlarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır."