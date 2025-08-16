Menü Kapat
Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!

Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, Süper Lig'in ilk iki haftasını puansız kapattı. Körfez temsilcisi, Trabzonspor'un ardından Samsunspor'a da 1-0 mağlup oldu.

Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!
'in yeni ekibi , sezona kötü başladı. 'ın takımı, Jovanovic'in 82. dakikada kendi kalesine attığı golle ikinci haftayı da puansız geçti.

Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!

SAMSUNSPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de geçen sezon etkili performanslar gösteren Karadeniz ekibi, bu takvim yılına da iyi başladı ve iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.

Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic.

: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift).

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor).

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor).

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor).

Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!

SAMSUNSPOR'DA UZUN VADEDE HEDEF NEDİR?
Başkan Yüksel Yıldırım, kırmızı beyazlılar ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak istiyor.
Fenerbahçe Göztepe deplasmanında | CANLI MAÇ ANLATIMI
Fenerbahçe'de Bayern Münihli operasyonu: Sözleşmesinin son yılıydı!
