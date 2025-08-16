Selçuk İnan'dan kötü başlangıç: Kocaelispor iki maçtan da puansız ayrıldı!

Süper Lig'in yeni ekibi Kocaelispor, sezona kötü başladı. Selçuk İnan'ın takımı, Jovanovic'in 82. dakikada kendi kalesine attığı golle ikinci haftayı da puansız geçti.

SAMSUNSPOR KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Süper Lig'de geçen sezon etkili performanslar gösteren Karadeniz ekibi, bu takvim yılına da iyi başladı ve iki maçını da kazanarak 6 puana ulaştı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Emin Tuğral, Seyfettin Ünal.

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz (Dk. 86 Agyei), Dijksteel, Appindangoye, Haidara, Show, Samet Yalçın, Nonge Boende (Dk. 86 Can Keleş), Oğulcan Çağlayan (Dk. 45 Mesut Can Tunalı), Mendes, Petkovic.

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel (Dk. 45 Makoumbou), Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 77 Soner Gönül), Holse (Dk. 69 Soner Aydoğdu), Dimata (Dk. 69 Muja), Mouandilmadji (Dk. 90+2 Yunus Emre Çift).

Gol: Dk. 82. Jovanovic (Kendi kalesine) (Samsunspor).

Kırmızı kart: Dk. 45 Samet Yalçın (Kocaelispor).

Sarı kartlar: Dk. 63 Show, Dk. 81 Nonge Boende (Kocaelispor), Dk. 33 Celil Yüksel, Dk. 85 Makoumbou (Samsunspor).