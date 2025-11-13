Menü Kapat
 Özge Sönmez

Kasap dükkanında iğrenç manzara! Ekipler bile şoke oldu: 'Ben böyle bir şey görmedim'

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Ekipler ve işletme sahibi arasında geçen konuşmalar şaşkına çevirdi. Her yeri pislik götürürken işletmenin 'bunlar temiz' savunması dikkat çekti. Örümcek ağlarının olduğunu gören zabıta "Burası depodan çok çöplüğe dönmüş" ifadelerini kullandı.

13.11.2025
13.11.2025
saat ikonu 11:48

Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetim için girdikleri kasapta korkunç görüntüler kaydetti. Kasaptaki manzarayı gören ekipler uygun ortamlarda satış ve üretim işlemi yapmayan esnafına işlemi uyguladı.

Kasap dükkanında iğrenç manzara! Ekipler bile şoke oldu: 'Ben böyle bir şey görmedim'

"OLUMSUZ VE UYGUN OLMAYAN DURUMLARLA KARŞILAŞIYORUZ"

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, işyeri vitrini ve girişlerinin temiz olmasına rağmen mutfak ve üretim kısımlarında birçok yönden olumsuzlukla karşılaştıklarını belirterek, ‘'Vatandaşlarımızın başta gıda ürünleri olmak üzere her alanda sağlıklı ve güvenli hizmet almasını kendimize vazife biliyoruz. Bu anlamda Zabıta Müdürlüğü olarak gerçekten sıkı denetimler yapıyoruz. Ancak maalesef bazı işyerlerinde birçok olumsuz ve uygun olmayan durumlarla karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kasap dükkanında iğrenç manzara! Ekipler bile şoke oldu: 'Ben böyle bir şey görmedim'

'HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN DURUMLARDA TAVİZ GÖSTERMİYORUZ'

Zabıta Müdürlüğü olarak, halkın sağlığını tehdit eden durumlara karşı taviz göstermediklerini hatırlatan Zabıta Müdürü Öndersev, "Vatandaşlarımızın özellikle gıda satışı yapılan yerlere karşı hassas olmalarını tavsiye ediyoruz. Ne yazık ki vitrin ve görünen alanlarda durum iyi iken mutfak ve üretim alanlarında ürün muhafaza ve saklama şartları, temizlik ve benzeri konularda uygunsuzluklar tespit ediyoruz. Yaptığımız son denetimlerde de uygun ortam ve şartlarda üretim yapılmayan kasap dükkanı yetkililerine ceza işlemi uyguladık" dedi.

Kasap dükkanında iğrenç manzara! Ekipler bile şoke oldu: 'Ben böyle bir şey görmedim'
