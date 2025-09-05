Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kastamonu'daki yangında acı tablo açıklandı

Karabük'ten Kastamonu'ya sıçrayan ve saatler sonra kontrol altına alınan yangınla ilgili Kastamonu Valiliği acı tabloyu açıkladı. Valilik, Kastamonu-Karabük sınırında çıkan iki orman yangınında 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğünü bildirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.09.2025
saat ikonu 00:44
|
GÜNCELLEME:
05.09.2025
saat ikonu 00:44

Valiliğinden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta 'ün Eflani ilçesi sınırında başlayan orman yangınının 1 Eylül günü Kastamonu'nun ilçesinde bulunan ormanlık alana yayıldığı, aynı saatlerde Akgeçit köyü Karasu Mahallesi'nde de yangın çıktığı belirtildi.

Toplam 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğünü duyurulduğu açıklamada, "Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ve 594 personel ile müdahale edilmiştir. Güvenlik ve trafik tedbirlerinde toplam 100 personel görev almıştır" denildi.

Kastamonu'daki yangında acı tablo açıklandı

HASAR ÖDEMESİ HESAPLARA YATIRILDI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yangın esnasında tedbir amacıyla Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit, Şiringüney, Oycalı ve Karacalar olmak üzere toplam 7 köy ile 1 mahallede ikamet eden 594 vatandaşımız ve bin 46 büyükbaş/küçükbaş hayvan edilmiştir. Tahliye edilen ve barınma talebinde bulunan toplam 85 vatandaşımızdan 35’i İğdir Kuran Kursu binasına, 37’si Hacı İbrahim Subaşı İmam Hatip pansiyonuna, 13’ü de Araç İmam Hatip Ortaokulu pansiyonuna yerleştirilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımızın, yangının söndürülmesiyle birlikte evlerine dönmeleri sağlanmıştır.

Yangın, Kastamonu sınırları içerisinde 2 bin 78 hektar orman alanı ile 658 hektar ziraat arazisi olmak üzere toplam 2 bin 736 hektarda etkili olmuştur. Hasar tespit çalışmaları, 2 Eylül 2025 tarihi itibarıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılmış, Güzelce köyünde ağır hasarlı 1 ev, yıkık 1 samanlık ile 1 ahır tespit edilmiştir. Yangında evi hasar gören vatandaşımızın zararını karşılamak için yapılacak ödeme, bugün itibarıyla vatandaşımızın hesabına yatırılmıştır.

Yangın mücadelemizde yanımızda olan Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunuyor, sahada çalışan ve her türlü desteği sunan bütün kurum ve kuruluşlarımız ile personelimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

ETİKETLER
#orman yangını
#tahliye
#araç
#karabük
#kastamonu
#Akgeçit
#Hasar Ödemesi
#Yaşam
