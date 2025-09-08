Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Kayseri'de mimar içerik üreticisine taşlı saldırı

Motosikletli gezgin içerik üretici olan mimar Tunahan Duran, tarihi kilise çekimi için gittiği Kayseri'nin Melikgazi ilçesi, Gesi Mahallesi'nde hakaret ve taşlı saldırıya uğradı, olay kask kamerasına yansıdı.

Kayseri'de mimar içerik üreticisine taşlı saldırı
'nin ilçesi Gesi Mahallesi'nde, mimar ve içerik üreticisi Tunahan Duran, tarihi bir kiliseyi çekmek için motosikletiyle bölgeye gitti. Ancak kimliği belirsiz kişiler, "Hadi kaybol git buradan!" diyerek Duran'a bağırdı. Selam veren Duran'a eden şahıslar, motorla uzaklaşırken arkasından taş fırlattı. Olay, Duran'ın kask kamerasına yansıdı.

Kayseri'de mimar içerik üreticisine taşlı saldırı

"TAŞLANACAĞIM AKLIMDA YOKTU"

Duran, olayı şöyle anlattı: "Gideceğim yapıları araştırıyorum, tarih kitaplarından bakıyorum. Kilise, konumu ve statüsüyle hoşuma gitmişti. Tam bakarken biri bağırdı, 'Hadi git kaybol!' dedim, 'Tamam' deyip giderken küfür edip taş attılar. Fiziki temas olmadı ama kaza tehlikesi atlattım. Tarihi tanıtmak isterken taşlanacağım aklımda yoktu."

Kayseri'de mimar içerik üreticisine taşlı saldırı

ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLADI

Duran, hakaret eden ve taş atan şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, olayın faillerini yakalamak için soruşturma başlattı.

