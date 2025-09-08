Kayseri'de mimar içerik üreticisine taşlı saldırı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Gesi Mahallesi’nde, mimar ve içerik üreticisi Tunahan Duran, tarihi bir kiliseyi çekmek için motosikletiyle bölgeye gitti. Ancak kimliği belirsiz kişiler, “Hadi kaybol git buradan!” diyerek Duran’a bağırdı. Selam veren Duran’a hakaret eden şahıslar, motorla uzaklaşırken arkasından taş fırlattı. Olay, Duran’ın kask kamerasına yansıdı.

“TAŞLANACAĞIM AKLIMDA YOKTU”

Duran, olayı şöyle anlattı: “Gideceğim yapıları araştırıyorum, tarih kitaplarından bakıyorum. Kilise, konumu ve statüsüyle hoşuma gitmişti. Tam bakarken biri bağırdı, ‘Hadi git kaybol!’ dedim, ‘Tamam’ deyip giderken küfür edip taş attılar. Fiziki temas olmadı ama kaza tehlikesi atlattım. Tarihi tanıtmak isterken taşlanacağım aklımda yoktu.”

ŞİKAYETÇİ OLDU, SORUŞTURMA BAŞLADI

Duran, hakaret eden ve taş atan şahıslardan şikayetçi oldu. Polis, olayın faillerini yakalamak için soruşturma başlattı.