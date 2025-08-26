Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

Girdikleri şifalı suda can vermişlerdi! Korkunç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı

Çankırı'nın Orta İlçesinde şifalı olduğu söylenilen suya giren yaşlı çift, çıkan gaz sebebiyle hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından suyun çıktığı alan toprakla kapatıldı. Vatandaşlar ise aynı su sebebiyle daha önce de vatandaşların hayatını kaybettiğini söyledi. İncelemelerde, suyun çıktığı alandaki oksijen seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:52

Olay, 23 Ağustos tarihinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, hemoroit gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiği iddia edilen ve halk arasında 'hışıldak' olarak adlandırılan kaynak suyuna girdi. Suyun içinde bir süre oturan çiftçin hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. AFAD tarafından yapılan incelemelerde, suyun çıktığı alandaki seviyesinin yetersiz olduğu belirlendi. Yaşanan olayın sudaki kükürt seviyesinin fazla olmasından kaynaklanabileceği de değerlendiriliyor. Olayda hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ise otopsi işlemlerinin ardından Derebayındır köyünde toprağa verildi.

Girdikleri şifalı suda can vermişlerdi! Korkunç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı

"VATANDAŞLAR SAĞLIK ARARKEN CANINDAN OLUYORDU"

Daha önce aynı sebebiyle ölümlerin gerçekleştiğini söyleyen vatandaşlardan Süleyman Demirbağ, "Kendim Ortalıyım. Şu anda bulunduğumuz yer Derebayındır köyü. Burada halk arasında 'hışıldak' olarak bilinen şifalı bir su vardı. Maalesef iki kişiyi su yüzünden kaybettik. Bu bölgede kükürtlü bir su çıkıyordu, çeşitli hastalıklara ve çocuğu olmayanlara iyi geliyordu. Bu suyun da çok ziyaretçisi oluyordu. Ben bilmiyorum ama söylenilenlere göre burada daha önceden de 8-10 kişi ölmüş. Burası yaşanan olaydan sonra kullanıma ve ziyarete kapatıldı. Burasının kapatılması iyi oldu, vatandaşlar sağlık ararken canından oluyordu" dedi.

Girdikleri şifalı suda can vermişlerdi! Korkunç olayda kan donduran detaylar ortaya çıktı
ETİKETLER
#çiftçi
#ölüm
#su
#oksijen
#Derebayındır
#Hışıldak
#Kükürt
#Yaşam
