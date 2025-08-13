Menü Kapat
29°
 İrem Şenel

Van’da alarm! Sular çekildi tamamen kurudu

Van Gölü’nde su seviyesi alarm veriyor. Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle gölde metrelerce çekilme yaşanırken, daha önce su altında kalan alanlar tamamen kurudu. İnci kefali başta olmak üzere gölde yaşayan türlerin yaşam alanları daralarak, bölgedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri oldukça zorlaştı.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
13.08.2025
09:49
|
GÜNCELLEME:
13.08.2025
10:24

Türkiye’nin en büyük alkali gölü ve Doğu Anadolu’nun simgesi , 3 bin 755 kilometrekarelik yüzölçümü ile hem bölgenin su kaynağı hem de ekosistemin önemli bir parçası. Sodalı yapısı nedeniyle tuz ve mineral bakımından zengin olan göl, inci kefali gibi endemik türlere ev sahipliği yapıyor ve çevresindeki tarım, hayvancılık ve turizm faaliyetleri için hayati öneme sahip ancak Van Gölü, son yıllarda yaşanan ve nedeniyle alarm veriyor. Bölgede uzun süredir beklenen yağışların gerçekleşmemesi, gölde gözle görülür bir çekilmeye yol açtı. Van Gölü çevresindeki kıyı şeritlerinde su seviyesinin metrelerce çekildiği gözlemlenirken, daha önce su altında kalan alanlar artık tamamen kurumuş durumda.

Van’da alarm! Sular çekildi tamamen kurudu

ENDEMİK CANLILAR RİSK ALTINDA

Bu durum, hem doğal yaşamı hem de bölge ekonomisini tehdit ediyor. Özellikle gölde yaşayan ve sadece bu bölgede bulunan inci kefali türünün yaşam alanı ise her geçen günü biraz daha daralıyor.

Van’da alarm! Sular çekildi tamamen kurudu

Özellikle Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sahillerinde suyun çekilmesiyle mikrobiyalit tarlaları oluşması dikkat çekiyor.

Van’da alarm! Sular çekildi tamamen kurudu

'TARIM VE HAYVANCILIĞI DOĞRUDAN ETKİLİYOR'

Sahillerin metrelerce çekildiği Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan Orhan Emen isimli vatandaş, "Kuraklık, tarım ve hayvancılıkla geçinen halkı doğrudan etkiliyor. Göl çevresindeki birçok çiftçi, sulama sıkıntısı nedeniyle verim kaybı yaşıyor. Ayrıca, Van Gölü'nün turizm açısından taşıdığı potansiyelin de kuraklıkla zarar görmesi endişe verici" dedi

© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.