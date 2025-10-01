Menü Kapat
Kuyumcu altınları alıp kayıplara karıştı! Müşteriler dükkanı yağmaladı

İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir kuyumcu, yatırım amacıyla çevresinden topladığı altınları alıp kayıplara karıştı. Emanet altın verdiklerini söyleyen bir grup insan kuyumcu dükkanının önünde buluştu. Sinirlenen müşteriler dükkanın kepenklerini kırarak vitrindeki bilezikleri yağmaladı. Olayın ardından yağmalanan bileziklerin imitasyon olduğu anlaşıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dükkanı bulunan Umut U. isimli , iddiaya göre çevredeki esnaf ve müşterilerden yatırım amacıyla topladığı altınlarla kayıplara karıştı. Kuyumcuya ulaşamayan müşterileri, dükkanın önüne gelince şok yaşadı. Kepenklerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, dolandırıldıklarını anladı.

Kuyumcu altınları alıp kayıplara karıştı! Müşteriler dükkanı yağmaladı

KEPENKLERİ KIRIP DÜKKANI YAĞMALADILAR

Kuyumcu önünde toplanan mağdurlar, bir süre sonra kepenkleri kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan bilezikleri adeta yağmalayan mağdur vatandaşlar, aldıkları takıların imitasyon olduğunu gördü. Olay yerine ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Vatandaşların şikayetlerini dinleyen polis, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kuyumcu altınları alıp kayıplara karıştı! Müşteriler dükkanı yağmaladı

'100 KİŞİDEN FAZLA MAĞDUR VAR!'

Kuyumcuya 250 gram veren Türkan Sadık isimli vatandaş, "Altınlarımızın hepsini aldı götürdü. 250 gram altınım vardı. Evine gittim evinde kimse yok. Dünden beri ulaşamıyoruz. Şu an 100 kişiden fazla mağdur var. Herkesin parasını aldı gitti" dedi.

Kuyumcu altınları alıp kayıplara karıştı! Müşteriler dükkanı yağmaladı

'3 GÜNDÜR ULAŞAMIYORUZ'

Kuyumcunun altınları alıp kaçtığını söyleyen Faruk Yalman isimli mağdur ise, "106 bin TL para verdim. 3 tane ajda bilezik alacağım vardı. 'Çarşamba günü gel al' dedi. Herkesin altınını parasını almış kaçmış. 3 gündür ulaşamıyorum kendisine. Burada mağdur olan 10-15 kişi var. Birinin 10 milyon TL, birinin 5 milyon TL, biri arabasını satıp vermiş. Herkesin parasını alıp kaçmış. Bulunmasını istiyoruz. Yaklaşık 6-7 yıldır buradan alışveriş yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kuyumcu altınları alıp kayıplara karıştı! Müşteriler dükkanı yağmaladı
