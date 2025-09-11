Lojmandan genç adamın cesedi çıktı

Olay, Marmaris ilçesi Kemeraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir fast food zincirinin lojmanı olarak kullanılan binada kalan 33 yaşındaki E.T.'den arkadaşları haber alamadı. E.T.'ye ulaşmak için seslenen arkadaşları, cevap alamayınca odaya girdi.

Odada yalnız olduğu öğrenilen E.T.'yi arkadaşları hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde 33 yaşındaki E.T.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerine gelen Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri ile nöbetçi savcının gerekli incelemeleri yapmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.