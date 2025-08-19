Mahalle ayağa kalktı! 2 kadın 1 erkeği o halde görenler şoke oldu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gece saatlerinde 2 kadın ile bir erkek arasında kavga çıktı. Biri genç yaşta, diğeri ise orta yaşta 2 kadın önce yakın tanıdıkları odluğu tahmin edilen bir erkeği yanlarına çağırıp tartaklamaya başladı.

ADAMIN ELİNİ KAPIYA SIKIŞTIRDI

Erkek şahıs da kadınlara karşılık verince kavga büyüdü. Otomobilin kapısını açmak isterken kadın sürücü şahsın elini otomobil kapısı ile sıkıştırdı.

KAVGA ANI KAMERADA

Bir müddet süren 2 kadın bir erkek kavgası kameralara saniye saniye yansıdı. Kavgaya hiç kimsenin müdahale etmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Mahalleyi ayağa kaldıran şahısların birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.